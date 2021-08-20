ОФИЦИАЛЬНО: Эдегор — игрок Арсенала

Лондонский клуб выкупил игрока у мадридского «Реала»

  • 20.08.2021 11:14
  • 809 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Эдегор — игрок Арсенала
© ФК Арсенал Лондон. Мартин Эдегор

Лондонский «Арсенал» выкупил у мадридского «Реала» контракт 22-летнего норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

Сумма трансфера составила €35 миллионов.

С зимы Эдегор защищал цвета «Арсенала» на правах аренды. Всего футболист провел за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Илья Труфанов
    Илья Труфанов, 20.08.2021 12:23
    0
    Хоть какой-то позитив.ато смотреть на игру первого тура было больно
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