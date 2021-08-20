ОФИЦИАЛЬНО: Эдегор — игрок Арсенала

Лондонский «Арсенал» выкупил у мадридского «Реала» контракт 22-летнего норвежского полузащитника Мартина Эдегора.
Сумма трансфера составила €35 миллионов.
С зимы Эдегор защищал цвета «Арсенала» на правах аренды. Всего футболист провел за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — ФК Арсенал Лондон
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