Челси интересуется хавбеком Атлетико Мадрид

«Челси» продолжает работать над усилением состава нынешним летом. Клуб ведет переговоры по поводу трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде и оценивает необходимость подписания еще одного хавбека.
Приоритетной кандидатурой в центр поля для «Челси» является полузащитник «Атлетико» Мадрид Сауль Ньигес. Переговоры между клубами пока что не находятся в продвинутой стадии.
В июле Сауль был близок к переходу в «Барселону». Сам хавбек жаловался на то, что его выгоняют из «Атлетико».
Источник — Twitter
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