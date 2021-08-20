Челси интересуется хавбеком Атлетико Мадрид

Сауль Ньигес может продолжить карьеру в АПЛ

  • 20.08.2021 16:34
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Челси интересуется хавбеком Атлетико Мадрид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

«Челси» продолжает работать над усилением состава нынешним летом. Клуб ведет переговоры по поводу трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде и оценивает необходимость подписания еще одного хавбека.

Приоритетной кандидатурой в центр поля для «Челси» является полузащитник «Атлетико» Мадрид Сауль Ньигес. Переговоры между клубами пока что не находятся в продвинутой стадии.

В июле Сауль был близок к переходу в «Барселону». Сам хавбек жаловался на то, что его выгоняют из «Атлетико».

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Источник — Twitter

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