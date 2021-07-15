Сауль пожаловался, что его выгоняют из Атлетико

«Атлетико» Мадрид и «Барселона» близки к тому, что обменяться игроками: Сауль отправится в Каталонию, а Антуан Гризманн вернется в «Атлетико».

Возможный уход Сауля не устраивает многих фанатов «Матрасников», которые прибыли на тренировочную базу клуба. Один из лидеров фан-группировки после тренировки спросил Сауля о причинах его возможного ухода:

«Они меня выгоняют, друг», - ответил Сауль, который является воспитанником «Атлетико».