Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Уход Марлоса из сборной – логичное решение»

Известный телеэксперт Евгений Левченко у себя в Твиттере прокомментировал решение Марлоса завершить карьеру в сборной Украины:
«Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается».
Напомним, за свою карьеру Марлос провел 26 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.
Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное- вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 20, 2021
Источник — Twitter
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