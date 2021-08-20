Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Уход Марлоса из сборной – логичное решение»

Игрок «Шахтера» завершил карьеру в сборной Украины

  • 20.08.2021 15:24
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Уход Марлоса из сборной – логичное решение»
© Instagram. Евгений Левченко

Известный телеэксперт Евгений Левченко у себя в Твиттере прокомментировал решение Марлоса завершить карьеру в сборной Украины:

«Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается».

Напомним, за свою карьеру Марлос провел 26 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.

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Источник — Twitter

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