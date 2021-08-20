Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Уход Марлоса из сборной – логичное решение»

Известный телеэксперт Евгений Левченко у себя в Твиттере прокомментировал решение Марлоса завершить карьеру в сборной Украины:

«Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается».

Напомним, за свою карьеру Марлос провел 26 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.