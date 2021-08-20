Рональд КУМАН: «Рассчитываю на Коутиньо, он великий игрок»

Наставник «Барселоны» даст шанс бразильскому хавбеку

  • 20.08.2021 14:59
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Рональд КУМАН: «Рассчитываю на Коутиньо, он великий игрок»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подтвердил, что готов сделать ставку на бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в новом сезоне:

«Филиппе нужно еще одна неделя, чтобы набрать форму. После он станет попадать в заявку на матчи. Я рассчитываю на него, потому что он великий игрок. Он может быть важен для «Барселоны». В прошлом году его мучили травмы. Но в этом сезоне я действительно рассчитываю на него».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попросит Коутиньо пойти на снижение зарплаты.

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Источник — Marca

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