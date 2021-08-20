Рональд КУМАН: «Рассчитываю на Коутиньо, он великий игрок»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подтвердил, что готов сделать ставку на бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в новом сезоне:

«Филиппе нужно еще одна неделя, чтобы набрать форму. После он станет попадать в заявку на матчи. Я рассчитываю на него, потому что он великий игрок. Он может быть важен для «Барселоны». В прошлом году его мучили травмы. Но в этом сезоне я действительно рассчитываю на него».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попросит Коутиньо пойти на снижение зарплаты.