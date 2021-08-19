Барселона попросит Гризманна и Коутиньо снизить зарплаты

«Барселона» продолжает работать над сокращением зарплат в клубе. В ближайшее время руководство каталонцев попросит еще двух игроков команды, Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо, пойти на снижение зарплат.

Ранее на такой шаг уже пошли два игрока «Барселоны» - Жерар Пике и Серхи Роберто.

Отметим, что руководство «Барселоны» всерьез рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне. Бразильцу хотят отдать 10-й номер, под которым выступал Лионель Месси.