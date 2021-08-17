По стопам Пике. Еще один игрок Барселоны пошел на сокращение зарплаты

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Серхи Роберто решил последовать примеру Жерара Пике и пошел на существенное сокращение зарплаты. Это поможет клубу справиться с финансовыми проблемами.

Новое соглашение будет подписано в конце августа. Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны» и играет за первую команду каталонцев с 2010 года.