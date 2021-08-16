«Не было денег на зарплаты». Президент Барсы рассказал о проблемах клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что весной после его возвращения в клуб он обнаружил крайне сложную ситуацию с финансами.

«Как только мы пришли в клуб, то сразу же были вынуждены взять в кредит 80 миллионов евро, потому что у нас не было денег для выплат зарплат».

«Было очень сложно, так как никаких возможностей для маневра не было. На зарплаты нужно отдавать 103% от нашего дохода, это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов».

«Нас очень беспокоит, что долг клуба составляет 1,35 миллиарда евро», - сказал Лапорта.

Ранее клуб был вынужден отказаться от Лионеля Месси из-за финансовых проблем.