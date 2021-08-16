«Не было денег на зарплаты». Президент Барсы рассказал о проблемах клуба

Жоану Лапорте пришлось брать кредит

  • 16.08.2021 14:35
  • 2375 просмотров
  • 3 комментария
«Не было денег на зарплаты». Президент Барсы рассказал о проблемах клуба
© AS

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что весной после его возвращения в клуб он обнаружил крайне сложную ситуацию с финансами.

«Как только мы пришли в клуб, то сразу же были вынуждены взять в кредит 80 миллионов евро, потому что у нас не было денег для выплат зарплат».

«Было очень сложно, так как никаких возможностей для маневра не было. На зарплаты нужно отдавать 103% от нашего дохода, это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов».

«Нас очень беспокоит, что долг клуба составляет 1,35 миллиарда евро», - сказал Лапорта.

Ранее клуб был вынужден отказаться от Лионеля Месси из-за финансовых проблем.

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Источник — Marca

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алекс Морган
    Алекс Морган, 16.08.2021 15:31
    +5
    Artyom_I, 16.08.2021 15:26
    Надо жить по средствам. А то всех перспективных игроков в Европе скупили по заоблачным ценам, пообещав им космические контракты, а теперь жалуются, что нет денег. Играйте своими воспитанниками, так как это делают клубы поскромнее.
    Я думаю, невдовзі почнуть спливати джерела надходження таких космічних сум на зарплату! І Моджигейт з Ювентусом 15 років назад виявиться "квіточками" у порівнянні з майбутнім скандалом ми ж дорослі хлопчики і розуміємо, що на футболках стільки не заробиш
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 16.08.2021 15:26
    +6
    Надо жить по средствам. А то всех перспективных игроков в Европе скупили по заоблачным ценам, пообещав им космические контракты, а теперь жалуются, что нет денег. Играйте своими воспитанниками, так как это делают клубы поскромнее.
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 16.08.2021 15:17
    +4
    А откуда будут эти зарплаты по 20-30 лямов зеленых в год даже букмекеры вам не "откатят" сейчас такие суммы дай з/п 200-300 штук и всем хватит, особенно инфантильным ногомячистам
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