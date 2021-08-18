Стало известно, кому Барселона отдаст 10-й номер после Месси

«Барселона» изменила свои планы относительно Филипе Коутиньо. Клуб больше не собирается избавляться от игрока, и готов дать ему последний шанс.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что после ухода Лионеля Месси Коутиньо может в полной мере проявить себя, получив больше свободы на футбольном поле.

Более того: в «Барселоне» даже готовы отдать Коутиньо 10-й номер – он освободился после ухода Месси, который играл под ним с 2008 года. Таким образом руководство клуба хочет подчеркнуть доверие к Коутиньо и его новый статус в команде.

При этом сам 29-летний бразилец пока что сомневается в том, стоит ли ему брать 10-й номер – он считает, что это создаст дополнительное давление на него.