Барселона хочет подписать Обамеянга и отдать Арсеналу Коутиньо

По информации Sky Sports, «Барселона» хочет подписать форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Однако взамен каталонский клуб, у которого большие проблемы с финансами, хочет отдать не деньги, а хавбека Филиппе Коутиньо.
Бразильский игрок не входит в планы наставника Рональда Кумана, а «Барселона» ищет возможность избавиться от большого контракта Коутиньо, который истекает только через два года.
Обамеянг пропустил стартовый тур АПЛ, а британские СМИ сообщают о готовности клуба расстаться с игроком.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.