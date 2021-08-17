Барселона хочет подписать Обамеянга и отдать Арсеналу Коутиньо

По информации Sky Sports, «Барселона» хочет подписать форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Однако взамен каталонский клуб, у которого большие проблемы с финансами, хочет отдать не деньги, а хавбека Филиппе Коутиньо.

Бразильский игрок не входит в планы наставника Рональда Кумана, а «Барселона» ищет возможность избавиться от большого контракта Коутиньо, который истекает только через два года.

Обамеянг пропустил стартовый тур АПЛ, а британские СМИ сообщают о готовности клуба расстаться с игроком.