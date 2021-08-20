ФИРПО: «За 2 недели в Лидсе обучающих видео больше, чем за 2 года в Барсе»

Защитник Хуниор Фирпо, который недавно перешел из «Барселоны» в «Лидс», заявил, что уже научился очень многому в новом клубе:
«Я в «Лидсе» всего две недели, но уже посмотрел обучающих индивидуальных видео больше, чем за два года в «Барселоне». Здесь мне объясняют, как я должен играть, что я должен делать. Заботятся о каждой детали».
По информации СМИ, сумма трансфера Фирпо составила 15 миллионов евро.
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Источник — BBC
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Я не против аналитики как таковой это помогает.Но только тренерам которые думают и умеют её приминить своими решениями а не за них думает машина !
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