ФИРПО: «За 2 недели в Лидсе обучающих видео больше, чем за 2 года в Барсе»

Защитник Хуниор Фирпо, который недавно перешел из «Барселоны» в «Лидс», заявил, что уже научился очень многому в новом клубе:

«Я в «Лидсе» всего две недели, но уже посмотрел обучающих индивидуальных видео больше, чем за два года в «Барселоне». Здесь мне объясняют, как я должен играть, что я должен делать. Заботятся о каждой детали».

По информации СМИ, сумма трансфера Фирпо составила 15 миллионов евро.