ФИРПО: «За 2 недели в Лидсе обучающих видео больше, чем за 2 года в Барсе»

Защитник доволен работой в новом клубе

  • 20.08.2021 14:51
  • 582 просмотра
  • 2 комментария
ФИРПО: «За 2 недели в Лидсе обучающих видео больше, чем за 2 года в Барсе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуниор Фирпо

Защитник Хуниор Фирпо, который недавно перешел из «Барселоны» в «Лидс», заявил, что уже научился очень многому в новом клубе:

«Я в «Лидсе» всего две недели, но уже посмотрел обучающих индивидуальных видео больше, чем за два года в «Барселоне». Здесь мне объясняют, как я должен играть, что я должен делать. Заботятся о каждой детали».

По информации СМИ, сумма трансфера Фирпо составила 15 миллионов евро.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 15:58
    0
    Походу на этом зарабатывают кучу компаний и отдельные люди которые всё это втюхивают и выдают за помощь и аналитику.Яркий пример не так недавней игры Украина - Бахрейн которую провалили наглухо.А всё по тому что Шева выпустил состав и тактику игры по аналитике того приборки на теле.И в самой игре против Бахрайна типа тестировал что как готов.Итог провалена игра с Бахрейном и последующая.Сам на присухе признался.Это тупый современый подход кучу тренеров которые не думают мозгами.
    Я не против аналитики как таковой это помогает.Но только тренерам которые думают и умеют её приминить своими решениями а не за них думает машина !
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    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 15:53
    0
    А толку?Результат?Сейчас современный мир напичкал футбол кучей технологий и программ а по факту половина тренеров понятия не имеет что в итоге с тем материалом делать тупо по анализу фигачат ,а не по логике и ритма игры.Раньше думали своей головой и отталкивались от ситуации на поле и принимали решения.А сейчас куча всего ,а по итогу толку то.
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