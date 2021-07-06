ОФИЦИАЛЬНО: Барселона продала Фирпо в Англию

Каталонская «Барселона» продала 24-летнего левого защитника Хуниора Фирпо в английский «Лидс» за €15 миллионов. «Барселона» получит 20% от последующей перепродажи игрока.
Фирпо защищал цвета «Барселоны» с лета 2019 года после перехода из «Бетиса» за €18 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за каталонскую команду 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт Фирпо с «Лидсом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
В активе игрока 4 матча за сборную Испании U-21.
Источник — ФК Барселона
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