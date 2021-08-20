Тарас СТЕПАНЕНКО: «В 32 года учусь заново, как правильно прессинговать»

Украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что изменилось с приходом Роберто Де Дзерби.



«С приходом Де Дзерби изменилось сразу все. Очень много комбинаций, отрабатываются различные игровые ситуации, все доводим до автоматизма. Каждый должен знать, что ему делать на поле. Все, кто были травмированы, либо не играли по другим причинам, приходили, чтобы посмотреть на тренировку.



Отрабатываются все фазы атаки - от вратаря и выше к центру поля. Многие упражнения на прессинг. Прессинга меня еще ни один тренер «Шахтера» так не учил. Приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать», - рассказал Степаненко.

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