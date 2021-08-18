Тарас СТЕПАНЕНКО: «Главное — результат! Победа за нами»

Украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Вчера был эмоциональный и насыщенный моментами (иногда противоречивыми) матч.
Главное — результат! Победа за нами», — считает Степаненко.
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Источник — Instagram
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