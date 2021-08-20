Остап МАРКЕВИЧ: «Проблемы как были, так и остались»

Специалист поделился ожиданиями от поединка с «Зарей»

  • 20.08.2021 11:48
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Остап МАРКЕВИЧ: «Проблемы как были, так и остались»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Накануне встречи с «Зарей» главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка с «Зарей».

 - Какой сейчас психологический фон в команде после поражения от «Черноморца»?
- На данный момент уже лучше, но мы понимаем, что нужно будет настроить наши датчики на позитив и борьбу. В жизни всякое бывает, и нужно держать удар.

- Будет бой?
- Конечно, будем стараться сделать выводы, какие изменения. Другого быть не может, потому что ситуация сложная, из нее нужно выходить.

- В прошлом матче было много кадровых проблем. Как обстоят дела сейчас?
- Проблемы как были, так и остались. Это не позволяет нам проявить свои лучшие качества. Середина поля выпала. В последнем матче «сломался» Очеретько, а Мишнев играл на уколах, до этого он вообще не тренировался две недели. Чех не готов. А это наши основные игроки, которые определяют лицо команды. Их заменяют совсем молодые ребята, которые еще нестабильны. Это нормальное явление, но обычно без основных игроков сложно.

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Источник — ФК Мариуполь

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