Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нелепые ошибки Зари перечеркнули все старания»

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями о поражении «Зари» от «Рапида» (0:3) в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что Рапид по силам украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. Заря подарила победу Рапиду», — считает Езерский.