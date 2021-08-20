Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нелепые ошибки Зари перечеркнули все старания»

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями о поражении «Зари» от «Рапида» (0:3) в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что Рапид по силам украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. Заря подарила победу Рапиду», — считает Езерский.
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Источник — zbirna.com
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Хоча чи варто називати безглуздям те, що давно перетворилося на закономірність? Власне, весь рік такий, практично у всіх видах спорту. Згадайте хоча б Олімпіаду. Чи то національна риса, чи то дійсно пороблено.
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