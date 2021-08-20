Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нелепые ошибки Зари перечеркнули все старания»

Специалист подвел итоги поражения луганской команды от «Рапида»

  • 20.08.2021 10:26
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Нелепые ошибки Зари перечеркнули все старания»
© ФК Заря Луганск

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями о поражении «Зари» от «Рапида» (0:3) в первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что Рапид по силам украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. Заря подарила победу Рапиду», — считает Езерский.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    online
    introvert, 20.08.2021 11:05
    0
    Взагалі ось це "домінування" з марнуванням безлічі моментів одразу ж налаштувало на песимістичний лад. Подібним чином грало в Європі Динамо періоду "до Луческу", так час від часу грає Шахтар, так грала останнім часом збірна під орудою Шеви. Відчувалося, що ось-ось станеться якийсь чергове безглуздя... але три мегафейли від трьох різних досвідчених гравців - це вже перебір.
    Хоча чи варто називати безглуздям те, що давно перетворилося на закономірність? Власне, весь рік такий, практично у всіх видах спорту. Згадайте хоча б Олімпіаду. Чи то національна риса, чи то дійсно пороблено.
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