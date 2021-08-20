Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Квалификация US Open – один из этапов набора формы»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в среду прилетела в Нью-Йорк, где на следующей неделе стартует квалификация Открытого чемпионата США по теннису. В последний день перед вылетом украинка провела тренировочный спарринг со второй ракеткой Франции Ализе Корне, после которого Катарина ответила на несколько вопросов Sport.ua.



- Достаточно ли времени для подготовки и адаптации к квалификации US Open?

- Думаю, что достаточно. Для меня главное, чтобы здоровье позволило войти в эту адаптацию. Но есть одна проблема, очень поздно открывают корты - 21 августа. Придется где-то на Манхэттене потренироваться с кем-то из теннисисток.



- В последнее время ваши результаты оставляют желать лучшего. Есть ли свет в конце этого тоннеля?

- Он всегда есть (смеется). Конечно, сейчас очень непростой период, рейтинг падает, нужно выигрывать, чтобы защищать очки. Уровень достаточно высокий, на котором нужно играть не один матч, а продолжать неделю за неделей. Мне сейчас это трудно делать, но чувствую, что в августе стало лучше. Понемногу начинаю набирать физическую форму, чувствую себя как классная теннисистка. Нет такого, что только один раз тренируюсь, ничего не могу. Потому что раньше было так, поэтому и результаты были соответствующими. Многое меняю в своей игре, и это хорошо. Пока такая ситуация с рейтингом, у меня есть время на изменения, чтобы мне было легче в будущем. Чтобы не бегать везде, а быть более агрессивной. Думаю, что сейчас немного лучше себя чувствую, буду играть больше турниров и надеюсь, что все будет хорошо.



- Какова сейчас ситуация с тренером?

- Сейчас мой тренер на отдыхе. Он предложил перенести отпуск, но я сказала, что поеду с папой. Буду считать, что квалификация к US Open - один из этапов набора формы. Пока не нацелена на очень высокие результаты, хотя внутри очень этого хочу. Я впервые за год три недели подряд хорошо тренировалась. В Нью-Йорке буду совершенствовать свою игру, не буду бояться идти вперед. Конечно, с этой жарой нужно научиться как-то ее принимать. Потому что пока мы с ней не очень дружим. Думаю, что тренер будет со мной уже на следующих турнирах. Также сейчас уменьшили призовые, не хочется еще один номер брать. Ведь гостиницы на турнирах WTA минимум 150 евро в сутки, оплачивают только мне. Поэтому я сейчас хочу набрать ритм и дальше уже планирую на каждый турнир брать с собой тренера.



- Как давно знакомы с Ализе Корне?

- Достаточно давно. Уже несколько раз с ней тренировались у нас в клубе. Всегда были затяжные партии со счетом 7:6. Мне кажется, что я у нее ни разу даже сета не выигрывала, возможно, лишь раз. Матчи мы никогда не доигрывали, потому что очень долго это продолжалось. Или была жара, или у кого-то что-то начинало болеть. Мне с ней очень хорошо тренироваться, потому что она постоянно работает на корте, я чувствую ответственность, что мне нужна концентрация. Стараюсь фокусироваться на игре, на мяче. Она не очень быстро бьет, но и не медленно, играет в хорошем ритме. Не дает тебе подышать, постоянно играет, играет. Видимо, есть определенные причины, почему она не может подняться выше в мировом рейтинге. Думаю, что проблема лежит в ментальной плоскости. Не хочу говорить, что я все знаю, но со стороны видно, что если бы она могла изменить свое психологическое состояние на более расслабленное, легче принимать ошибки и неудачи, то она смогла бы преодолеть этот барьер.



- Следили за теннисом на Олимпиаде в Токио?

- Да, немного смотрела. Показалось, что там такие корты странные. Хотя я у наших девушек не спрашивала по поводу этого, только приветствовала Элину с бронзовой медалью - она ​​молодец. Результаты на Играх получились довольно неожиданными: Бенчич взяла «золото», да еще и в финале пары играла. Думаю, что это был очень тяжелый турнир для теннисистов, матчи ставили в 11:00, было очень жарко, тяжело все это перетерпеть. Кто выдержит это? Только бойцы, как Элина. Это не так, что она просто станет: одна подача, один удар справа и все. Нужно играть длинные розыгрыши, ее матчи длились более двух часов. Физически она просто топ.



- Как в теннисном мире относятся к Олимпийским играм?

- Классно. Это такое соревнование, что привилегии больше для страны. Думаю, что это турнир как Grand Slam, но так считают не все. Не такие кондиции, не так все индивидуально под тебя заточено. Но очень престижно представлять свою страну на Олимпиаде. Поэтому Игры и является таким большим турниром. Классно выиграть Олимпиаду, потому что она один раз в 4 года, это может быть один раз в жизни. Но если спрашивают у игроков, что они хотели бы выиграть, то многие ответят, что турнир Grand Slam. Хотя Олимпиада - это так исторически и единственный турнир, где есть шанс сразиться за третье место. Как по мне, то я бы хотела выиграть и то, и то (смеется).