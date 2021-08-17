Завацкая перед вылетом на US Open провела спарринг со 2-й ракеткой Франции

Катарина в среду улетает в Нью-Йорк, где на следующей неделе стартует квалификация мейджора

  • 17.08.2021 21:30
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Завацкая перед вылетом на US Open провела спарринг со 2-й ракеткой Франции
© Sport.ua. Ализе Корне и Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая во вторник провела тренировочный матч против французской теннисистки Ализе Корне, которая занимает 59-ю строчку мирового рейтинга.
 
Матч прошел на одном из хардовых кортов Академии Муратоглу, которая находится недалеко от Канн, где проживает украинская теннисистка.
 
Встреча проходила при тяжелых погодных условиях, стояла невероятная жара. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу украинки, вторая партия осталась за француженкой – 1:6. После нескольких геймов третьего сета Катарина приняла решение не продолжать встречу, чтобы это негативно не повлияло на состояние ее здоровья. Уже в среду Завацкая отправляется в Нью-Йорк, где со следующей недели стартует квалификация Открытого чемпионата США по теннису.
 
В роли тренер Катарины на этот раз будет ее отец Виталий, но с Бастьеном Фазинкани сотрудничество продолжается.
 
«Было очень сложно. Сначала – нет, потому что у меня было много виннерсов, мне не приходилось бегать из одного конца корта в другой. Потом она влючилась, стала играть более активно и глубоко. Я немного недорабатывала ногами, не успевала и из-за этого ошибалась. Но очень хорошо, что сумела так сыграть, тем более перед спаррингом у меня было занятие по ОФП», – прокомментировала спарринг с француженкой Завацкая. 

 
 
 

 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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