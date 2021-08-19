Рапид Вена – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд

19 августа в 22:00 состоится первый матч 4-го раунда отбора Лиги Европы

  • 19.08.2021 20:55
  • 3427 просмотров
  • 1 комментарий
Рапид Вена – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд
© ФК Заря Луганск

19 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.

Начало встречи – 19 августа в 22:00.

Рапид Вена – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Днепр Речка
    online
    Днепр Речка, 19.08.2021 21:04
    +1
    Ну что, полтавские? Учитесь играть. Там Юнион Берлин на выезде разгромил КуПС 4-0. В ответном матче в Германии порвут их 19-0!!! 5,4,3,2... Виллиам....
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