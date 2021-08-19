19 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.
Начало встречи – 19 августа в 22:00.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рапид Вена – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд
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Источник — УЕФА
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