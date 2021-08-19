Тренеру Олимпии грозит пожизненная дисквалификация за нападение на арбитра

Тренеру «Олимпии», напавшему на арбитра в кубковом матче, грозит пожизненная дисквалификация. После поединка второго предварительного раунда Кубка Украины между «Олимпией» и «Волчанском» не обошлось без чрезвычайного происшествия.

Тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился, после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

По имеющейся информации, Кулик и раньше позволял себе по-хамски относиться к судьям во время всеукраинских аматорских соревнований, однако до рукоприкладства дело не доходило. Агрессивность Кулика могли спровоцировать сомнительный пенальти в ворота «Олимпии», решивший исход поединка, и отмененный гол в ворота «Волчанска».

В Дирекции по проведению кубкового турнира ждут рапортов от судейского наблюдателя, арбитра, после этого вся документация будет передана в КДК УАФ. Можно не сомневаться, что Александра Кулика ждут самые суровые санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Должен прокомментировать спорные моменты в матче «Олимпия» — «Волчанск» и Комитет арбитров УАФ, который уже запросил объяснения от судейской бригады этого матча.