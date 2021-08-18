Скандал произошел в матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами «Олимпия» Савинцы и «Волчанск» (0:1).
Арбитр Ростислав Дубина назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а затем отменил гол в ворота гостей из-за положения вне игры.
Главный тренер хозяев поля Александр Кулик после финального свистка набросился на судью с кулаками.
Кубок Украины 2021/22
2-й предварительный раунд, 18 августа
«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» – 0:1
Гол: Пец, 80 (пен)
ВИДЕО. Скандал в Кубке Украины. Тренер попытался избить судью прямо на поле
Источник — Sport.ua
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