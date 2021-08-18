Скандал произошел в матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами «Олимпия» Савинцы и «Волчанск» (0:1).

Арбитр Ростислав Дубина назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а затем отменил гол в ворота гостей из-за положения вне игры.

Главный тренер хозяев поля Александр Кулик после финального свистка набросился на судью с кулаками.

Кубок Украины 2021/22

2-й предварительный раунд, 18 августа

«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» – 0:1

Гол: Пец, 80 (пен)

ВИДЕО. Скандал в Кубке Украины. Тренер попытался избить судью прямо на поле