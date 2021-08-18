0 : 1
Волчанск
18.08.2021, FT

ВИДЕО. Скандал в Кубке Украины. Тренер попытался избить судью прямо на поле

Арбитр Ростислав Дубина назначил спорный пенальти в ворота хозяев

  • 18.08.2021 21:00
  • 4506 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Скандал в Кубке Украины. Тренер попытался избить судью прямо на поле
© YouTube

Скандал произошел в матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины между командами «Олимпия» Савинцы и «Волчанск» (0:1).

Арбитр Ростислав Дубина назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а затем отменил гол в ворота гостей из-за положения вне игры.

Главный тренер хозяев поля Александр Кулик после финального свистка набросился на судью с кулаками. 

Кубок Украины 2021/22

2-й предварительный раунд, 18 августа

«Олимпия» Савинцы – «Волчанск» – 0:1

Гол: Пец, 80 (пен)

ВИДЕО. Скандал в Кубке Украины. Тренер попытался избить судью прямо на поле

 

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 18.08.2021 21:29
    +2
    эмоции нужно держать в себе это безусловно не решение проблемы
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 18.08.2021 21:29
    0
    село и люды
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 18.08.2021 21:20
    +5
    Быдло деревенское
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 18.08.2021 21:13
    +8
    Надеюсь пожизненно..тренера дятлы..
    Ссылка
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 18.08.2021 21:13
    0
    Ну, якщо вирішив, то би .
    Ссылка
    Игорь Кондратьев
    online
    Игорь Кондратьев, 18.08.2021 21:11
    +4
    Пусть лучше своих алкоигроков с магазина полтавпиво, которое через дорогу, так выгоняет. Что не зайдёшь - половина очереди в футболке Олимпия Сцавинци
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    Mad_Fer_it, 18.08.2021 21:09
    -1
    Колхоз, плеать! И я не про эту ситуацию
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 18.08.2021 21:08
    +7
    Гол отменили справедливо был офсайд , в матче судья тренера Олимпии удалил за эиоции вот он после игры и пошел с кулаками пипец полный девушка лайсмен защищала главного арбитра а где охрана секьюрити организация матча полный ноль
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