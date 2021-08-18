Кубок Украины. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
Кубок Украины 2021/22
2-й предварительный раунд, 18 августа
- 16:00. Сумы – Металлург Запорожье
- 16:00. Таврия Симферополь – Днепр Черкасcы
- 16:00. Феникс Подмонастырь – Прикарпатье
- 17:00. Балканы Заря – Энергия Новая Каховка
- 17:00. Николаев – Кривбасс Кривой Рог
- 17:00. Никополь – Кристалл Херсон
- 17:00. Олимпия Савинцы – Волчанск
- 17:00. Перемога Днепр – Горняк-Спорт
- 17:00. Реал Фарма Одесса – ВПК-Агро
- 17:00. Ужгород – Нива Тернополь
- 17:00. Чайка – Чернигов
- 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Подолье Хмельницкий
- 17:00. Яруд Мариуполь – Металлист Харьков
- 17:30. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
- 17:30. Диназ Вышгород – Oболонь Киев
- 17:30. Нива Винница – Волынь Луцк
- 18:00. Альянс Липовая Долина – Краматорск
- 18:00. Карпаты Львов – Карпаты Галич
- 18:00. Левый берег Киев – Олимпик Донецк
- 18:00. ЛНЗ Черкасcы – Кремень Кременчуг
- 18:00. Рубикон Киев – Полесье Житомир
Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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