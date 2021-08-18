Эпицентр Дунаевцы
0 : 0
Подолье
18.08.2021 17:00

Кубок Украины. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей Кубка Украины 18 августа

  • 18.08.2021 06:58
  • 154 просмотра
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Кубок Украины. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ПФЛ

18 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

Кубок Украины 2021/22

2-й предварительный раунд, 18 августа

  • 16:00. Сумы – Металлург Запорожье
  • 16:00. Таврия Симферополь – Днепр Черкасcы
  • 16:00. Феникс Подмонастырь – Прикарпатье
  • 17:00. Балканы Заря – Энергия Новая Каховка
  • 17:00. Николаев – Кривбасс Кривой Рог
  • 17:00. Никополь – Кристалл Херсон
  • 17:00. Олимпия Савинцы – Волчанск
  • 17:00. Перемога Днепр – Горняк-Спорт
  • 17:00. Реал Фарма Одесса – ВПК-Агро
  • 17:00. Ужгород – Нива Тернополь
  • 17:00. Чайка – Чернигов
  • 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Подолье Хмельницкий
  • 17:00. Яруд Мариуполь – Металлист Харьков
  • 17:30. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
  • 17:30. Диназ Вышгород – Oболонь Киев
  • 17:30. Нива Винница – Волынь Луцк
  • 18:00. Альянс Липовая Долина – Краматорск
  • 18:00. Карпаты Львов – Карпаты Галич
  • 18:00. Левый берег Киев – Олимпик Донецк
  • 18:00. ЛНЗ Черкасcы – Кремень Кременчуг
  • 18:00. Рубикон Киев – Полесье Житомир

Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua

Плейеры будут добавлены перед началом игры.

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Источник — Sport.ua

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