Матч Металлист - Оболонь 22 августа: билеты проданы

В воскресенье, 22 августа, на домашнем поединке «Металлиста» с киевской «Оболонью» снова будет аншлаг.

Напомним, матч является еще и частью общегородской программы празднования Дня Харькова.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня билеты проданы. В обработке еще несколько коллективных заявок, но в целом у нас sold out!

Президент, команда и администрация клуба благодарят наших болельщиков, всех харьковчан за поддержку!

Празднуем День Города вместе и отметим его полными трибунами!

Только Харьков, только победа!

Начало воскресного матча «Металлист» — «Оболонь» в 18:45.