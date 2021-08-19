Матч Металлист - Оболонь 22 августа: билеты проданы

Начало воскресного матча «Металлист» — «Оболонь» в 18:45

  • 19.08.2021 17:52
  • 876 просмотров
  • 2 комментария
Матч Металлист - Оболонь 22 августа: билеты проданы

В воскресенье, 22 августа, на домашнем поединке «Металлиста» с киевской «Оболонью» снова будет аншлаг.

Напомним, матч является еще и частью общегородской программы празднования Дня Харькова.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня билеты проданы. В обработке еще несколько коллективных заявок, но в целом у нас sold out!

Президент, команда и администрация клуба благодарят наших болельщиков, всех харьковчан за поддержку!

Празднуем День Города вместе и отметим его полными трибунами!

Только Харьков, только победа!

Начало воскресного матча «Металлист» — «Оболонь» в 18:45.

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Комментарии
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    Obolon
    online
    Obolon, 19.08.2021 18:45
    -1
    Оболонь!
    Ссылка
    Денис Тесленко
    online
    Денис Тесленко, 19.08.2021 18:42
    -1
    Будет супер .. билеты раздавали по городу .. свои своим ..
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