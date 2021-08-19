Матч Металлист - Оболонь 22 августа: билеты проданы

В воскресенье, 22 августа, на домашнем поединке «Металлиста» с киевской «Оболонью» снова будет аншлаг.
Напомним, матч является еще и частью общегородской программы празднования Дня Харькова.
По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня билеты проданы. В обработке еще несколько коллективных заявок, но в целом у нас sold out!
Президент, команда и администрация клуба благодарят наших болельщиков, всех харьковчан за поддержку!
Празднуем День Города вместе и отметим его полными трибунами!
Только Харьков, только победа!
Начало воскресного матча «Металлист» — «Оболонь» в 18:45.
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