Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над Динамо»

Футболист «Ингульца» подвел итоги поединка 4-го тура УПЛ (1:1)

  • 19.08.2021 16:07
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над Динамо»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал ничью в поединке 4-го тура УПЛ с «Динамо» (1:1).

«Добились ничьей за счет большой самоотдачи. Мы боролись друг за друга. Очень нам хотелось набрать первое очко в новом сезоне. Считаю, мы заслуженно взяли это очко в игре с «Динамо». Мы показали хороший футбол и тоже создавали моменты на контратаках у ворот киевской команды. Мы хорошо, компактно оборонялись, терпели и добились для себя позитивного результата. Вся команда — молодцы.

Если смотреть по моментам, то на последней минуте у нас был хорошей шанс для взятия ворот. Может где-то могли и вырвать победу. Но нужно быть довольными и ничейному результату, потому что до того и у «Динамо» были неплохие моменты. Надо отметить игру Богдана Шуста, который выручил «Ингулец» несколько раз.

Если бы до матча сказали, что будет ничья в поединке с «Динамо», были бы довольны? Конечно! Все были бы за и были бы довольны ничейному результату с чемпионом Украины, тем более, в выездной игре.

Было ли «Динамо» не настолько сильным, как в прошлом сезоне в игре с нами? Скажу, что, наверное, мотивация у «Динамо» была не такой, как в игре прошлого сезона, когда, победив «Ингулец», они становились чемпионами. Вчера они сыграли не так остро, скажем так. Но и мы в этом матче сыграли лучше во всех аспектах — и в обороне, и на контратаках. Мы показали лучше футбол, чем в прошлом сезоне, когда проиграли динамовцам.

Кого выделю в «Динамо»? Тяжело кого-то выделить. От каждого игрока киевлян может исходить опасность. Эта игра показала, что каждый футболист «Динамо» угрожает воротам соперника. Кого-то выделять не хочется.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк после матча сказал, что все молодцы. Он остался очень доволен тем, как мы играли. Все в команде довольны», — сказал Бартулович.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    andre simon
    online
    andre simon, 19.08.2021 16:42
    -1
    Скажите спасибо Катьке мозоль что 100процентный пенальти не поставила .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности