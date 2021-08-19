Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над Динамо»

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал ничью в поединке 4-го тура УПЛ с «Динамо» (1:1).

«Добились ничьей за счет большой самоотдачи. Мы боролись друг за друга. Очень нам хотелось набрать первое очко в новом сезоне. Считаю, мы заслуженно взяли это очко в игре с «Динамо». Мы показали хороший футбол и тоже создавали моменты на контратаках у ворот киевской команды. Мы хорошо, компактно оборонялись, терпели и добились для себя позитивного результата. Вся команда — молодцы.

Если смотреть по моментам, то на последней минуте у нас был хорошей шанс для взятия ворот. Может где-то могли и вырвать победу. Но нужно быть довольными и ничейному результату, потому что до того и у «Динамо» были неплохие моменты. Надо отметить игру Богдана Шуста, который выручил «Ингулец» несколько раз.

Если бы до матча сказали, что будет ничья в поединке с «Динамо», были бы довольны? Конечно! Все были бы за и были бы довольны ничейному результату с чемпионом Украины, тем более, в выездной игре.

Было ли «Динамо» не настолько сильным, как в прошлом сезоне в игре с нами? Скажу, что, наверное, мотивация у «Динамо» была не такой, как в игре прошлого сезона, когда, победив «Ингулец», они становились чемпионами. Вчера они сыграли не так остро, скажем так. Но и мы в этом матче сыграли лучше во всех аспектах — и в обороне, и на контратаках. Мы показали лучше футбол, чем в прошлом сезоне, когда проиграли динамовцам.

Кого выделю в «Динамо»? Тяжело кого-то выделить. От каждого игрока киевлян может исходить опасность. Эта игра показала, что каждый футболист «Динамо» угрожает воротам соперника. Кого-то выделять не хочется.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк после матча сказал, что все молодцы. Он остался очень доволен тем, как мы играли. Все в команде довольны», — сказал Бартулович.