Казахстан объявил заявку на матч отбора ЧМ-2022 против Украины

Сборная Казахстана объявила заявку на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Украины, Финляндии и Боснии.

Матч Казахстан - Украина пройдет в Нур-Султане 1 сентября и станет первой игрой во главе украинской сборной для нового наставника Александра Петракова.

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шацкий («Шахтер» К).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба - «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - «Тобол»), Нурали Алип, Ян Вороговский (оба - «Кайрат»), Алибек Касим («Кызыл-Жар СК»), Максат Тайкенов («Каспий»), Эркин Тапалов («Акжаик»).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев («Андижан», Узбекистан), Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жаринбетов (все - «Тобол»), Рамазан Оразов («Актобе»).

Нападающие: Айдос Таттибаев («Шахтер» К), Артур Шушеначев («Кайрат»), Алексей Щеткин («Ротор», Россия).

Резервные игроки

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»).

Защитники: Олжас Керимжанов («Туран»), Нурлан Даиров («Кызыл-Жар»), Багдат Каиров («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер» К).

Полузащитники: Бауиржан Байтаном («Тараз»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Максим Федин («Актобе»).

Нападающие: Роман Муртазаев («Балтика», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер» К), Абат Аймбетов («Астана»).