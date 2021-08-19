Мальме дома выиграл у Лудогорца. Украинец Пластун провел на поле весь матч

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов,
Шведский «Мальме» переиграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0. У гостей всю игру на поле провел защитник Игорь Пластун.
Ответная игра пройдет через неделю. Теперь болгарскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 2:0
Голы: Бирманчевич, 26, Бергет, 61.
ГОЛ! 1:0. Бирманчевич, 26 мин.
ГОЛ! 2:0. Бергет, 61 мин.
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Йо-Инге Бергет (Мальмё).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Велько Бирманчевич (Мальмё).
Источник — Sport.ua
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