Мальме дома выиграл у Лудогорца. Украинец Пластун провел на поле весь матч

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов,

Шведский «Мальме» переиграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0. У гостей всю игру на поле провел защитник Игорь Пластун.

Ответная игра пройдет через неделю. Теперь болгарскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 2:0

Голы: Бирманчевич, 26, Бергет, 61.

ГОЛ! 1:0. Бирманчевич, 26 мин.

ГОЛ! 2:0. Бергет, 61 мин.