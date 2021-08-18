18 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Мальме» и «Лудогорец». Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Мальме – Лудогорец. Пластун в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Велько Бирманцевич (Мальмё).
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Источник — Sport.ua
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