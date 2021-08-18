Петраков дозаявил в сборную центрального полузащитника

Евгений Макаренко приедет на сбор национальной команды

  • 18.08.2021 18:15
  • 4701 просмотр
  • 3 комментария
Петраков дозаявил в сборную центрального полузащитника
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт УАФ информирует о том, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков дозаявил в состав национальной команды полузащитника Евгения Макаренко.

Игрок приедет на сбор в Киеве и будет готовиться к матчам отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

30-летний Макаренко, который был в сборной на Евро-2020, провел в национальной команде 14 матчей. Этим летом Евгений перешел в состав венгерского «Фехервара».

Ранее Петраков перевел из резервного списка в основной Тараса Качарабу и Даниила Сикана.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 18.08.2021 18:37
    0
    skeijp, 18.08.2021 18:23
    А помічники ГТ то хто?
    Шовковский - тренер по околовсяческим вопросам
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 18.08.2021 18:28
    +5
    Це гуд, найтехнічніший із опз
    Ссылка
    skeijp
    online
    skeijp, 18.08.2021 18:23
    0
    А помічники ГТ то хто?
    Ссылка
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