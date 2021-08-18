Петраков дозаявил в сборную центрального полузащитника

Официальный сайт УАФ информирует о том, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков дозаявил в состав национальной команды полузащитника Евгения Макаренко.

Игрок приедет на сбор в Киеве и будет готовиться к матчам отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

30-летний Макаренко, который был в сборной на Евро-2020, провел в национальной команде 14 матчей. Этим летом Евгений перешел в состав венгерского «Фехервара».

Ранее Петраков перевел из резервного списка в основной Тараса Качарабу и Даниила Сикана.