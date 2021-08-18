18 августа в Киеве состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ингулец» и «Динамо». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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