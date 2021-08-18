Алехандро ГОМЕС: «Гасперини пытался меня ударить»

Бывший полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о конфликте с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, из-за которого в январе покинул клуб и перешел в «Севилью»:

- В матче Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» я ослушался тактических указаний Гасперини. До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть на правом фланге, а я очень хорошо играл слева. И я сказал «нет».

Представьте, ответить так во время игры, со всеми камерами вокруг... Он разозлился. Я понимал, что в перерыве он меня заменит, так и произошло.

Но в перерыве в раздевалке Гасперини переборщил. Он перешел черту и попытался физически атаковать меня.

– Гасперини пытался тебя ударить?

– Да. И я сказал, что с меня хватит. Можно ругаться о чем-то, да, но физическую агрессию терпеть нельзя. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси.

Я сказал ему, что у меня нет проблем с тем, чтобы продолжить играть за «Аталанту». Я признал, что совершил ошибку: как капитан, я повел себя неправильно, подал плохой пример, не послушавшись указаний тренера.

Но я сказал президенту, что мне нужны извинения от Гасперини. Я сказал ему, что президент клуба не может принять то, что тренер попытался ударить игрока.

На следующий день было общее собрание. Я вышел вперед и извинился перед тренером и одноклубниками за произошедшее. А тренер не стал извиняться. Как это понимать? Я сделал что-то не так, а он поступил как надо?

С этого все началось. Через несколько дней я сказал президенту, что не хочу работать с Гасперини в «Аталанте». Президент сказал мне, что не собирается меня отпускать. В итоге меня исключили из состава, я тренировался с резервом.

После семи лет в клубе, после всего, что я сделал для команды, меня выкинули. Некрасиво. Они плохо себя повели. Последней каплей стало то, что у президента не нашлось яиц просто попросить тренера извиниться передо мной.