Пять выводов после матча Монако – Шахтер

Шансы на выход в группу ЛЧ равны, но у «горняков» они «ровнее»

  • 18.08.2021 12:12
  • 6872 просмотра
  • 50 комментариев
Пять выводов после матча Монако – Шахтер
© ФК Шахтер

«Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов пока идет без потерь. Более того, подопечные Де Дзерби впервые в нынешней еврокубковой кампании сумели сыграть на «ноль». Если исходить строго из результата, то «Монако» оказался поверженным. Как, почему и что дальше – читайте ниже.  

1. «Шахтер» выжал максимум

Если говорить с точки зрения игры обеих команд и сценария развития матча, то вице-чемпион Украины сыграл почти безукоризненно. По большому счету, создали лишь один опасный момент у чужих ворот – и его реализовали. С другой стороны, пропустили сразу несколько опасных атакующих выпадов соперника, но счет так и не изменился в пользу «Монако». Минимальная победа не дает ощутимого преимущества перед ответной игрой, однако можем утверждать, что «Шахтер» попросту не мог рассчитывать на большее в первой игре. Поэтому оценка «отлично».

2. Правильная тактика Де Дзерби и высочайшее индивидуальное мастерство Педриньо

Если с точки зрения выбора стартового состава Де Дзерби не удивил – вышел «иностранный легион» плюс два украинца, то что касается выбранной тактики итальянский тренером, она оказалась неожиданной. «Шахтер» начал первым номером. Это уже было не очень привычно, так как одно дело – играть так против «Генка», и совсем другое – против топовой команды из топового чемпионата. В начале игры по владению мячом «горняки» превосходили своего оппонента больше, чем в два раза: семьдесят процентов против тридцати. Показалось, что монегаски не были готовы к столь активной манере оппонента. Не в последнюю очередь благодаря этим активностям гостям удалось открыть счет – соперник просто не сумел вовремя оклематься и перестроиться.


ФК Шахтер

Хотя, конечно же, в первую очередь нужно говорить о высочайшем индивидуальном мастерстве Педриньо. Голы, подобно этому, не наиграешь на тренировках. Это уже не тактика. Это уже божий промысел. Молодой бразилец наглядно продемонстрировал, почему за него было уплачено почти двадцать миллионов евро. Парень умеет делать разницу. И он ее сделал.  

3. «Хитрый хорват» не удивил. Но он все еще в игре

Накануне матча главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что фаворит противостояния – именно «Шахтер», а не его команда. На это директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна ответил, что, мол, Ковач – просто «хитрый хорват», и что фаворитом является именно «Монако». В принципе, в данном случае больше прав «наш» хорват. Первые двадцать минут матча доминировали гости, и это доминирование принесло им нужный результат. Но дальше доминировали хозяева, которые создали два-три реальных момента, чтобы как минимум сравнять счет. Чувствуется, что «Монако» обладает и необходимым общим классом, и необходимым индивидуальным мастерством, чтобы решать высокие задачи. Но против «Шахтера» монегаски сыграли не целостно, как-то без огня. Да, самоотверженно сыграла оборона соперника, хоть и не без ошибок, но в атаке «Монако» все еще сыроват.

Также можно предположить, что Ковач не угадал со стартовым составом: вышедшие на замену игроки сыграли лучше тех, кого они заменили. «Футболистам нет смысла разочаровываться, потому что еще ничего не утрачено» - вот главный тезис Ковача на послематчевой пресс-конференции. И как раз в этом он не лукавит. Потому что «Монако» не только может прибавить в качестве игры, но и, несомненно, сделает это в ответной встрече. И «Шахтеру» нужно быть обязательно готовым к такому повороту событий.

4. Игрок матча – Трубин


ФК Шахтер

Если вынести за скобки гол Педриньо, - хоть и блестящий момент, но скорее это исключение из правил, то главным правилом «Шахтера» в матче против «красно-белых» была отличная игра голкипера. Анатолий Трубин соединяет в себе две противоречивые характеристики: потрясающее спокойствие и незаурядную технику с умением «налажать» в самый ненужный момент. Собственно, подобный набор противоречий очень часто свойственный молодым голкиперам. В конкретном поединке Анатолий отметился лишь со своей хорошей стороны.

«Если Пятов в «Шахтере» номер два (а я знаю, как он силен, ведь много играл против него), то можно представить, как хорош должен быть номер один. Надеюсь, на следующей неделе он будет не так хорош» - вот так охарактеризовал игру Трубина тренер монегасков Нико Ковач. А вот так – тренер «горняков» Роберто Де Дзерби: «Трубин провел сегодня грандиозный матч. Он молодой вратарь, но показал сегодня свою силу, как и все остальные». Вместе с тем нужно отметить, если быть до конца объективным, что сверхсложных задач Бен-Еддер и компания нашему молодому стражу ворот все-таки не поставили. «Не сказал бы, что мы увидели что-то особенное, что удивило нас» - это еще одна реплика Ковача по поводу действий Трубина. С ней тоже можно согласиться. Пускай Анатолий и дальше не делает «что-то особенное», лишь бы не пропускал, а «Шахтер» выигрывал.

5. В Харькове будет сложнее, но все в руках «Шахтера»

И Де Дзерби, и Ковач на послематчевой пресс-конференции сошлись в том, что в противостоянии их команд еще ничего не решено. «Мы по-прежнему верим в себя, потому что 70 минут мы доминировали. Мы уважаем соперника. Нужно быть готовым сыграть даже не 180 минут, а больше» - это Нико Ковач. «Ничего не изменилось, фаворита нет. С математикой у нас плохо, поэтому не будем о ней. В Украине мы должны сыграть очень хороший матч, чтобы попасть в группу», - а это уже Роберто Де Дзерби. И в данном случае неуместно говорить о любезностях или реверансах. Шансы действительно примерно равны перед ответной игрой. Но если «Шахтер» снова сыграет грамотно и аккуратно, именно его шансы будут «ровнее». И именно он выйдет в группу ЛЧ.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ТОР12
    online
    ТОР12, 18.08.2021 13:48
    0
    Динамо Кипр ЛТД,больше о мусорах кипрских и знать не надо.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 13:46
    -3
    New Zealander, 18.08.2021 13:44
    Будем надеяться что в этом году Шахтёру попадётся группа : Реал, Интер, Ференцварош. Тогда первое место в группе Шахте почти гарантировано. Почему почти? Ну форс мажоры и казусы случаются в футболе.
    Гран при гарантировано
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 13:46
    -3
    Володимир Ляшенко, 18.08.2021 13:42
    Слухай, ти, нікчемне! Ти два тижні підряд тут каркало про те, що ШД не пройде Монако і буде розгромлений французами типу Боруссією Менхенгладбах. Засунь глибоко в дупу свої дебільні "прогнози" і більше тут не вилазь.
    А ты кудахтало что шахтёр пройдёт , но побоялся на несчастные 100 баксов поспорить
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 13:45
    -4
    mAks_7777, 18.08.2021 12:45
    Вывод таков что Шахтёр просто не хотел громить Монако на выезде ,в Харькове он это должен сделать ,ну и конечно полного восстановления Исмы и ждём в основе ,и ставить на привычное место Матвея с Марлоном ,витао слабоват ещё ..

    Ахахаахахахахахах, цирк на дроте
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.08.2021 13:44
    +2
    Будем надеяться что в этом году Шахтёру попадётся группа : Реал, Интер, Ференцварош. Тогда первое место в группе Шахте почти гарантировано. Почему почти? Ну форс мажоры и казусы случаются в футболе.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 18.08.2021 13:42
    +1
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 13:17
    Только не говори что ты тоже веришь в финал в этом году в ЛЧ
    Слухай, ти, нікчемне! Ти два тижні підряд тут каркало про те, що ШД не пройде Монако і буде розгромлений французами типу Боруссією Менхенгладбах. Засунь глибоко в дупу свої дебільні "прогнози" і більше тут не вилазь.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 18.08.2021 13:38
    +1
    -smart--Forever, 18.08.2021 13:13
    Очень интересно узнать у модерации сайта :
    почему вы баните за "суркисовая помойка", но НИКАК не реагируете на "кротопомойку"???
    Ага, в мене таке ж питання до явно "продинамлених" адмінів. Тим більше, ніхто з них (адмінів тобто). не буде робити це за просто так.
    Ссылка
    mAks_7777
    mAks_7777, 18.08.2021 13:37
    +1
    Venom, 18.08.2021 13:35
    подвал только у тебя и вафлючки с закарпатфаном.
    Ну что сразу подгорел jv Жалоба ,вон Жека с Барышевки не стесняется правду говорит что их с подвала на матч с минаем возили ,ну ему места не хватило в автобусе
    Ссылка
    Venom
    online
    Venom, 18.08.2021 13:35
    -3
    mAks_7777, 18.08.2021 13:34
    У вас в Днепре тоже подвал для ботвы вашей ??
    подвал только у тебя и вафлючки с закарпатфаном.
    Ссылка
    mAks_7777
    mAks_7777, 18.08.2021 13:34
    0
    Venom, 18.08.2021 13:33
    Я в Днепре работаю сейчас какая дача? Я ж не ты чтобы бабка по вытрезвителям закрывала
    У вас в Днепре тоже подвал для ботвы вашей ??
    Ссылка
    Venom
    online
    Venom, 18.08.2021 13:33
    -3
    mAks_7777, 18.08.2021 13:29
    Ты на даче у несенюка сейчас отдыхаешь под Мелитополем ??
    Я в Днепре работаю сейчас какая дача? Я ж не ты чтобы бабка по вытрезвителям закрывала
    Ссылка
    mAks_7777
    mAks_7777, 18.08.2021 13:30
    +2
    _-AK228, 18.08.2021 13:29
    мне тоже не нравится матвиенко в роли ЛЗ.. тревожно как то... кривенцов думаю не хуже... а так да, защита продолжает быть слабым звеном Шахтера
    Может хоть дзерби найдет варианты в защите пора уже ,то каштру флегмату было по ..уй
    Ссылка
    mAks_7777
    mAks_7777, 18.08.2021 13:29
    +2
    Venom, 18.08.2021 13:28
    шо плешивый очко болит да? тебе ж не привыкать
    Ты на даче у несенюка сейчас отдыхаешь под Мелитополем ??
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 13:29
    +1
    mAks_7777, 18.08.2021 13:25
    Ещё бы исма полностью был бы готов к матчу ,вообще шикарно ,,Матвея на свое место поставить к марлону ,то когда у витао мяч становится страшно сырой ещё ,был когда такой у шахты Айзек окоронкво любитель водится в своей штрафной,ну защитник был хороший
    мне тоже не нравится матвиенко в роли ЛЗ.. тревожно как то... кривенцов думаю не хуже... а так да, защита продолжает быть слабым звеном Шахтера
    Ссылка
    Venom
    online
    Venom, 18.08.2021 13:28
    -5
    -smart--Forever, 18.08.2021 13:21
    Вот подтверждение БАНА:
    https://dropmefiles.top/ru/i/13a69ec888022968c96b79f48f62fd2a/3a871e384c3d1
    16fbab41fe6f6de3323
    шо плешивый очко болит да? тебе ж не привыкать
    Ссылка
    mAks_7777
    mAks_7777, 18.08.2021 13:25
    +1
    _-AK228, 18.08.2021 13:20
    запросто, с такими то флангами
    Ещё бы исма полностью был бы готов к матчу ,вообще шикарно ,,Матвея на свое место поставить к марлону ,то когда у витао мяч становится страшно сырой ещё ,был когда такой у шахты Айзек окоронкво любитель водится в своей штрафной,ну защитник был хороший
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 13:21
    0
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 13:21
    Отреагировал бы, если бы подобное написал кто-то о Динамо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 13:21
    0
    _-AK228, 18.08.2021 13:18
    я адекватный реалист.. нет конечно... просто я вообще не реагирую на подобные изречения.. в отличие от вас))
    Отреагировал бы, если бы подобное написал кто-то о Динамо
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 18.08.2021 13:21 (изменен)
    +1
    -smart--Forever, 18.08.2021 13:13
    Очень интересно узнать у модерации сайта :
    почему вы баните за "суркисовая помойка", но НИКАК не реагируете на "кротопомойку"???
    Вот подтверждение БАНА:
    https://dropmefiles.top/ru/i/13a69ec888022968c96b79f48f62fd2a/3a871e384c3d1
    16fbab41fe6f6de3323
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 13:20
    +2
    mAks_7777, 18.08.2021 13:19
    Пусть идут в атаку мы их на контрах накажем
    запросто, с такими то флангами
    Ссылка
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