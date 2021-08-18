Пять выводов после матча Монако – Шахтер

«Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов пока идет без потерь. Более того, подопечные Де Дзерби впервые в нынешней еврокубковой кампании сумели сыграть на «ноль». Если исходить строго из результата, то «Монако» оказался поверженным. Как, почему и что дальше – читайте ниже.

1. «Шахтер» выжал максимум

Если говорить с точки зрения игры обеих команд и сценария развития матча, то вице-чемпион Украины сыграл почти безукоризненно. По большому счету, создали лишь один опасный момент у чужих ворот – и его реализовали. С другой стороны, пропустили сразу несколько опасных атакующих выпадов соперника, но счет так и не изменился в пользу «Монако». Минимальная победа не дает ощутимого преимущества перед ответной игрой, однако можем утверждать, что «Шахтер» попросту не мог рассчитывать на большее в первой игре. Поэтому оценка «отлично».

2. Правильная тактика Де Дзерби и высочайшее индивидуальное мастерство Педриньо

Если с точки зрения выбора стартового состава Де Дзерби не удивил – вышел «иностранный легион» плюс два украинца, то что касается выбранной тактики итальянский тренером, она оказалась неожиданной. «Шахтер» начал первым номером. Это уже было не очень привычно, так как одно дело – играть так против «Генка», и совсем другое – против топовой команды из топового чемпионата. В начале игры по владению мячом «горняки» превосходили своего оппонента больше, чем в два раза: семьдесят процентов против тридцати. Показалось, что монегаски не были готовы к столь активной манере оппонента. Не в последнюю очередь благодаря этим активностям гостям удалось открыть счет – соперник просто не сумел вовремя оклематься и перестроиться.



ФК Шахтер

Хотя, конечно же, в первую очередь нужно говорить о высочайшем индивидуальном мастерстве Педриньо. Голы, подобно этому, не наиграешь на тренировках. Это уже не тактика. Это уже божий промысел. Молодой бразилец наглядно продемонстрировал, почему за него было уплачено почти двадцать миллионов евро. Парень умеет делать разницу. И он ее сделал.

3. «Хитрый хорват» не удивил. Но он все еще в игре

Накануне матча главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что фаворит противостояния – именно «Шахтер», а не его команда. На это директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна ответил, что, мол, Ковач – просто «хитрый хорват», и что фаворитом является именно «Монако». В принципе, в данном случае больше прав «наш» хорват. Первые двадцать минут матча доминировали гости, и это доминирование принесло им нужный результат. Но дальше доминировали хозяева, которые создали два-три реальных момента, чтобы как минимум сравнять счет. Чувствуется, что «Монако» обладает и необходимым общим классом, и необходимым индивидуальным мастерством, чтобы решать высокие задачи. Но против «Шахтера» монегаски сыграли не целостно, как-то без огня. Да, самоотверженно сыграла оборона соперника, хоть и не без ошибок, но в атаке «Монако» все еще сыроват.

Также можно предположить, что Ковач не угадал со стартовым составом: вышедшие на замену игроки сыграли лучше тех, кого они заменили. «Футболистам нет смысла разочаровываться, потому что еще ничего не утрачено» - вот главный тезис Ковача на послематчевой пресс-конференции. И как раз в этом он не лукавит. Потому что «Монако» не только может прибавить в качестве игры, но и, несомненно, сделает это в ответной встрече. И «Шахтеру» нужно быть обязательно готовым к такому повороту событий.

4. Игрок матча – Трубин



ФК Шахтер

Если вынести за скобки гол Педриньо, - хоть и блестящий момент, но скорее это исключение из правил, то главным правилом «Шахтера» в матче против «красно-белых» была отличная игра голкипера. Анатолий Трубин соединяет в себе две противоречивые характеристики: потрясающее спокойствие и незаурядную технику с умением «налажать» в самый ненужный момент. Собственно, подобный набор противоречий очень часто свойственный молодым голкиперам. В конкретном поединке Анатолий отметился лишь со своей хорошей стороны.

«Если Пятов в «Шахтере» номер два (а я знаю, как он силен, ведь много играл против него), то можно представить, как хорош должен быть номер один. Надеюсь, на следующей неделе он будет не так хорош» - вот так охарактеризовал игру Трубина тренер монегасков Нико Ковач. А вот так – тренер «горняков» Роберто Де Дзерби: «Трубин провел сегодня грандиозный матч. Он молодой вратарь, но показал сегодня свою силу, как и все остальные». Вместе с тем нужно отметить, если быть до конца объективным, что сверхсложных задач Бен-Еддер и компания нашему молодому стражу ворот все-таки не поставили. «Не сказал бы, что мы увидели что-то особенное, что удивило нас» - это еще одна реплика Ковача по поводу действий Трубина. С ней тоже можно согласиться. Пускай Анатолий и дальше не делает «что-то особенное», лишь бы не пропускал, а «Шахтер» выигрывал.

5. В Харькове будет сложнее, но все в руках «Шахтера»

И Де Дзерби, и Ковач на послематчевой пресс-конференции сошлись в том, что в противостоянии их команд еще ничего не решено. «Мы по-прежнему верим в себя, потому что 70 минут мы доминировали. Мы уважаем соперника. Нужно быть готовым сыграть даже не 180 минут, а больше» - это Нико Ковач. «Ничего не изменилось, фаворита нет. С математикой у нас плохо, поэтому не будем о ней. В Украине мы должны сыграть очень хороший матч, чтобы попасть в группу», - а это уже Роберто Де Дзерби. И в данном случае неуместно говорить о любезностях или реверансах. Шансы действительно примерно равны перед ответной игрой. Но если «Шахтер» снова сыграет грамотно и аккуратно, именно его шансы будут «ровнее». И именно он выйдет в группу ЛЧ.