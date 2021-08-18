Александр ПЕТРАКОВ: «Сплю плохо. Но я умею держать удар»

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих эмоциях после назначения и поделился мыслями о перспективах команды в квалификации на чемпионат мира.
- В отборочном турнире на чемпионат мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра — как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре.
- Планируете ли вы вносить коррективы в перечень игроков, вызванных на ближайший сбор?
- Да, в основной список будут добавлены Тарас Качараба и Даниил Сикан, а в резервный — Сергей Булеца.
- Как вы оцениваете перспективы национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022?
- Оцениваю положительно. Как я уже говорил, это не клубный турнир, где всегда есть возможность исправить ситуацию, каждый матч будет решающим. Это как на чемпионате мира: победил — прошел дальше, проиграл — поехал домой.
- Наверное, вы, как тренер-участник двух финальных частей чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы, имеете такой опыт. Также вы хорошо знаете практически всех ребят из нынешнего состава...
- Они знают меня, я знаю их. Я разговаривал с ребятами, посмотрим...
- С какими эмоциями вы восприняли свое назначение на эту должность?
- Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение... Но я умею держать удар.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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