Александр ПЕТРАКОВ: «Сплю плохо. Но я умею держать удар»

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих эмоциях после назначения и поделился мыслями о перспективах команды в квалификации на чемпионат мира.

- В отборочном турнире на чемпионат мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра — как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре.

- Планируете ли вы вносить коррективы в перечень игроков, вызванных на ближайший сбор?

- Да, в основной список будут добавлены Тарас Качараба и Даниил Сикан, а в резервный — Сергей Булеца.

- Как вы оцениваете перспективы национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022?

- Оцениваю положительно. Как я уже говорил, это не клубный турнир, где всегда есть возможность исправить ситуацию, каждый матч будет решающим. Это как на чемпионате мира: победил — прошел дальше, проиграл — поехал домой.

- Наверное, вы, как тренер-участник двух финальных частей чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы, имеете такой опыт. Также вы хорошо знаете практически всех ребят из нынешнего состава...

- Они знают меня, я знаю их. Я разговаривал с ребятами, посмотрим...

- С какими эмоциями вы восприняли свое назначение на эту должность?

- Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение... Но я умею держать удар.