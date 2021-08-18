Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал, кого хочет видеть в своем тренерском штабе.

«Я еще не говорил с ребятами. Сейчас можно сказать, а мне потом ребята скажут, что они не хотят работать, или их клуб не отпустит. Понимаете? Я назову тренерский штаб, но я с ними еще не разговаривал.

Это будет Андрей Анненков, который сейчас работает в одесском Черноморце, Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей, Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый - тренера по физической подготовке и Александр Шовсковский - тренер.

Я еще буду думать - можно взять еще одного тренера», - сказал Петраков.

Отметим, что Вячеслав Кернозенко и Александр Шовсковский являются экс-вратарями сборной Украины. Кернозенко провел 5 поединков за национальную команду, а в активе Шовковского сразу 92 поединка.

Напомним, ранее Петраков довызвал Сикана и Качарабу в сборную Украины.