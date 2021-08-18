Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков получил единогласную поддержку членов Исполкома»

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

«Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола.

Александр Васильевич - всемирно известный специалист, который имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома.

Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы!» - написал Павелко.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. К слову, уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.