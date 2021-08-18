Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков получил единогласную поддержку членов Исполкома»

Президент УАФ – о том, как происходили выборы нового наставника сборной Украины

  • 18.08.2021 09:09
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  • 5 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков получил единогласную поддержку членов Исполкома»
© Facebook Андрея Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

«Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола.

Александр Васильевич - всемирно известный специалист, который имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома.

Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы!» - написал Павелко.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. К слову, уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.

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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.08.2021 10:13
    -1
    zzg77, 18.08.2021 10:06
    Чего же тянули так долго, нельзя было раньше назначить???
    Все знают,что за такую должность платятся о-о-ч-ч-е-нь большие деньги.... Может дали время,чтобы соискатель насобирал соответствующую сумму? Как правило, все деньги у претендентов во что-то вложены - в рестораны,недвижимость,СТО, кафе,магазины и т.д по списку.... Наличку не сразу можно собрать....
    Ссылка
    gvs58
    online
    gvs58, 18.08.2021 10:08
    -1
    "...отримав одностайну підтримку..." Виникає питання: "Так чому в.о.?" Знову Павелка щось мутить!!! Якщо такий розумний, то очоль збірну, якщо дурний, то йди з посади!!! Дай розвиватися українському футболу!!!
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 18.08.2021 10:06
    +1
    Чего же тянули так долго, нельзя было раньше назначить???
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.08.2021 09:56
    -1
    Умиляет совкое единомыслие членов исполкома ОПГ УАФ. А как по-другому может быть в этой коррумпированной общественной организации? Было-бы странно,если бы кто-то из прикормленных высказал свое мнение,не совпадающее с предложением павелки....
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    alegofich
    alegofich, 18.08.2021 09:42
    -1
    Або Петраков, або ..... Петраков
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