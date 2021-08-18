Нико КОВАЧ: «Трубин их спасал. Надеюсь, через неделю он не будет так хорош»

Наставник «Монако» Нико Ковач ответил на вопросы журналистов после поражения от «Шахтера» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.



– Сожалеете ли о том, что команда начала играть после 20-й минуты?

– Первые 20 минут мы не играли так, как планировали. Но мы уважаем тактику оппонентов, она очень интересная. Главная проблема была в том, что когда получали мяч, мы его легко теряли. Нам нужно было стать увереннее. Затем мы играли лучше, доминировали, но не могли реализовывать моменты. Хотел бы, чтобы мы продолжили играть так, как завершали этот матч.



– Что могли бы поменять, чтобы поправить игру. Чтобы играть как в последние минуты?

– Мы должны побеждать, чтобы остаться в ЛЧ. Первые 20 минут нам надо удалить из воспоминаний. Но должны найти проблему, проанализировать. Пока верим, мы так и должны играть, надо перенести эти 70 минут на матч в Харьков. Нет причин не верить, что дальше не пройдем. Хороший соперник, сильный. Я об этом говорил ранее. Сегодня был первый тайм. Второй тайм будет в Харькове. Как минимум, у нас 180 минут, может, будут и экстра-таймы. Ребята разочарованы. Мы слишком много работали в прошлом сезоне, чтобы упустить эту возможность.



– Вы выпустили Жана Лукаса, он все больше играет. Означает ли замена, что Фофана изжил себя в команде?

– Я поменял его, потому что был недоволен. Лукас играл здорово. Он был спокоен с мячом. Это нормально, это конкуренция. У нас большая команда. Все должны показывать лучшее, что они достойны места в стартовом составе.



– Что думаете про физическую форму, а также плохую реализацию моментов от Бен-Йеддера, как и в матчах чемпионата.

– У нас было 2–3 возможность забить. Вратарь оставил Шахтер в игре. Физически было очень тяжело, но я рад, что мы смогли добавить. Во всех играх большую часть времени мы доминировали, имели хорошие шансы с Лорьяном, Спартой. Нам нужно забивать не один гол, а два или три, чтобы прорвало. Не могу сказать, что мы плохи. Мы хороши, доминируем как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

– Бен-Йеддер еще не забивал с начала сезона. Возможно, Майрон Боаду создаст конкуренцию и заменит его.

– Сезон похож на сезон, всегда одни вопросы и ответы. Он хороший игрок, нужно создавать моменты и реализовывать. 10 см вправо или влево решают - гол или мимо. Эта ситуация изменится.

– У Трубина не только 5 сэйвов. Вы видели когда-нибудь такую уверенную игру от молодого голкипера?

– Мы просматривали видео с ним, он очень спокоен как на 20 лет, он особенный. Видим, как он играет в чемпионате. Трубин станет очень хорошим голкипером. Пятов уже второй номер, а я много играл против него. Это значит, что Трубин очень сильный игрок. Если он продолжит так и дальше, то его ждет большое будущее. Надеюсь, на следующей неделе он будет не так хорош.

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Монако