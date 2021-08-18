Оценки матча Монако – Шахтер. Лучший игрок – Анатолий «Стена» Трубин

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок Q4 Лиги чемпионов

  • 18.08.2021 00:52
  • 535 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Монако – Шахтер. Лучший игрок – Анатолий «Стена» Трубин
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

17 августа донецкий «Шахтер» выиграл у «Монако» (1:0) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил голкипер Анатолий Трубин.

Оценки Sport.ua за матч «Монако» – «Шахтер» – 0:1:

  

Замены «Монако»: Жеан Лукас – 5,5; Диоп – 5,5; Дьятта – 5,5; Боаду – 5,5.

Замены «Шахтера»: А.Патрик – 6,0; Коноплянка – 5,5; Степаненко – 6,0; Марлос – б/о; Сикан – б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 01:08
    0
    Толян, просто браво!
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    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 18.08.2021 01:07
    +2
    Трубин молодец ,быстрей бы исмаили полностью восстановился ,хочется что бы с марлоноом играл Матвей уже ,витао слабоват пока ещё .
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