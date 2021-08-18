Оценки матча Монако – Шахтер. Лучший игрок – Анатолий «Стена» Трубин

17 августа донецкий «Шахтер» выиграл у «Монако» (1:0) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил голкипер Анатолий Трубин.
Оценки Sport.ua за матч «Монако» – «Шахтер» – 0:1:
Замены «Монако»: Жеан Лукас – 5,5; Диоп – 5,5; Дьятта – 5,5; Боаду – 5,5.
Замены «Шахтера»: А.Патрик – 6,0; Коноплянка – 5,5; Степаненко – 6,0; Марлос – б/о; Сикан – б/о.
💪🏻 Анатолий СТЕНА Трубин 👊🏻#Shakhtar #UCL #МонакоШахтер pic.twitter.com/XWAAEvdeVn— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 17, 2021
Источник — Sport.ua
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