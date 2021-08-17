Боруссия Д

Во вторник, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором будут играть «Боруссия» Дортмунд и мюнхенская «Бавария». Поединок пройдет в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 21:30.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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