Боруссия Д

Во вторник, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором будут играть «Боруссия» Дортмунд и мюнхенская «Бавария». Поединок пройдет в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало – в 21:30.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция