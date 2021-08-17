17 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором сыграют «Монако» и «Шахтер». Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Монако – Шахтер. Де Дзерби назвал основу. Стартовые составы команд
«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.
Запас: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Фофана, Чуамени, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.
Запас: Манноне, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Жан Лукас, Якобс, Павлович, Агилар, Диатта, Матасо, Диоп, Исидор.
Источник — УЕФА
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