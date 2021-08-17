Монако – Шахтер. Де Дзерби назвал основу. Стартовые составы команд

17 августа в 22:00 состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ

  • 17.08.2021 20:45
  • 3051 просмотр
  • 19 комментариев
Монако – Шахтер. Де Дзерби назвал основу. Стартовые составы команд
© ФК Шахтер Донецк

17 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором сыграют «Монако» и «Шахтер». Начало встречи – в 22:00.

Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Монако – Шахтер. Де Дзерби назвал основу. Стартовые составы команд

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.

Запас: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Фофана, Чуамени, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Запас: Манноне, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Жан Лукас, Якобс, Павлович, Агилар, Диатта, Матасо, Диоп, Исидор.

  

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 17.08.2021 21:07
    0
    axylinam, 17.08.2021 20:53
    Слишком много украинцев в составе
    В Союзе вообще легионеров не было. Правда, совкодрочер?
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 17.08.2021 21:06
    -1
    axylinam, 17.08.2021 20:53
    Слишком много украинцев в составе
    Они просто шахтёры, бразильские.
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 17.08.2021 21:04
    0
    Пипец с такой защитой 0-3,минимум
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 17.08.2021 21:03
    0
    Ну что все готовы? Вот и посмотрим экзамен для Зебры и кротов!
    Пройдут? Ждём жеребьевки лч групп
    Нет? Жеребьевка ле групп
    Все по честному!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 17.08.2021 21:02
    0
    Олександр Жарчинський, 17.08.2021 21:00
    без Степаненка і з Вітао і Марлоном у центрі захисту...ну-ну... не знаю скільки Шахтар заб"є але 1-2 точно пропустить...а може і більше...
    Может быть правильное решение? Компенсировать известные огрехи обороны нацеленностью на атаку.
    Ссылка
    mavast
    mavast, 17.08.2021 21:02
    0
    3:0!!!!!!!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 17.08.2021 21:00
    0
    без Степаненка і з Вітао і Марлоном у центрі захисту...ну-ну... не знаю скільки Шахтар заб"є але 1-2 точно пропустить...а може і більше...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 21:00
    0
    Ну посмотрим что да как
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:59
    0
    dd dent, 17.08.2021 20:58
    Удачи)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.08.2021 20:58
    0
    Face Control, 17.08.2021 20:56
    Меня устроит 1:1.
    Удачи)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:57
    0
    axylinam, 17.08.2021 20:53
    Слишком много украинцев в составе
    Много украинцев в составе было у Ворсклы и Колоса.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:56
    0
    dd dent, 17.08.2021 20:56
    2:1 или 1:2?
    Меня устроит 1:1.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.08.2021 20:56
    0
    Face Control, 17.08.2021 20:54
    Удачи Шахтёру!
    2:1 или 1:2?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.08.2021 20:55
    0
    Face Control, 17.08.2021 20:54
    Вы это говорили в прошлых играх.
    Не знаю насчёт прошлого, но серьёзный действительно этот, на кону группа лч ведь
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:54
    0
    Удачи Шахтёру!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 20:54
    0
    dd dent, 17.08.2021 20:52
    Вот и 1й реальный экзамен для легов и иностранного тренера
    Вы это говорили в прошлых играх.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 17.08.2021 20:53
    0
    Степаненко нет, Педриньо есть. Попытаются пойти ва-банк значит.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 17.08.2021 20:53
    +4
    Слишком много украинцев в составе
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.08.2021 20:52
    0
    Вот и 1й реальный экзамен для легов и иностранного тренера
    Ссылка
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