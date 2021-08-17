Ализе КОРНЕ: «Играю уже не ради рейтинга, а ради эмоций»

Вторая ракетка Франции рассказала о спарринге с Катариной Завацкой и оценила украинских тенниситок

  • 17.08.2021 21:43
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Ализе КОРНЕ: «Играю уже не ради рейтинга, а ради эмоций»
© Sport.ua. Ализе Корне

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала Sport.ua о спарринге с Катариной Завацкой, оценила силу украинок и рассказала, почему не смотрит на свой рейтинг.
 
- Как вам игралось в столь непростых погодных условиях?
- Я сама из Ниццы, росла на такой жаре, поэтому уже привыкла. Я тренировалась все время в клубе «Sophia Club Entreprises» (несколько километров от места, где проходил матч с Завацкой - прим.). Привыкла к высокой влажности, постоянно тренировалась в худшее время. Например, с 11 до часа дня. Думаю, все дело в этом, просто я привыкла играть в таких условиях.
 
- Что вы можете сказать о своей текущей форме? Вы сейчас в полном порядке?
- У меня было тяжелое лето, потому что в июле я перенесла ковид. Мне нужно было просидеть две недели в номере, после чего я отправилась на Олимпийские игры. Это было круто, но я не была готова полностью. После этого я две неделе потренировалась в клубе «Sophia» и сейчас чувствую себя намного лучше. У меня не так много поединков за плечами в последнее время, но я в порядке. На US Open как раз и посмотрим, насколько я готова.
 
- Есть ли у вас какие-то планы касательно места в рейтинге до конца года?
- Если честно, то нет. Хочу играть максимально хорошо, исходя из возможностей на сегодняшний день. Хочу получать позитивные эмоции на корте. Сейчас я уже вроде как «старая» теннисистка, мне уже 31 год, поэтому больше играю не ради рейтинговых баллов, а ради эмоций. Хочу и дальше выигрывать матчи. Посмотрим, куда это меня приведет, но в этом году точно не буду зацикливаться на своей рейтинговой позиции. 
 
- Вы играли против многих украинских теннисисток, что можете о них сказать?
- У вас очень много классных теннисисток. Ваша сборная может быть очень сильной, если удастся собрать лучших. Свитолина недавно выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио, это невероятное достижение. Также у вас есть несколько молодых и талантливых теннисисток, как Костюк, Ястремская и, конечно же, Завацкая. Очень надеюсь, что у Катарины все будет хорошо, потому что она очень приятная девушка и хороший друг. Желаю ей только наилучшего.

 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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