Побил партнера. Маркао, которого сватали в Динамо и Шахтер, оскандалился

Накануне в поединке первого тура турецкой Суперлиги «Гиресунспор» - «Галатасарай» (0:2) произошел неприятный для стамбульского гранда инцидент.

В середине второго тайма, когда счет был 2:0 в пользу «Галатасарая», центральный защитник стамбульцев Маркао Тейшейра буквально налетел на своего партнера по команде 22-летнего вингера Керема Актюркоглу.

Маркао агрессивно оттолкнул Актюркоглу и попытался ударить того рукой по лицу, но промахнулся. Вскорости к месту стихийной драки подбежали игроки «Гиресунспора» и «Галатасарая», которые развели драчунов, а Маркао получил от арбитра встречи прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Отметим, что это вторая прямая красная карточка Маркао за время выступлений в «Галатасарае».

Ранее турецкая пресса приписывала интерес к Маркао двум украинским грандам – «Динамо» и «Шахтеру».