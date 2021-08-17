Побил партнера. Маркао, которого сватали в Динамо и Шахтер, оскандалился

Бразилец проявил агрессию и неуравновешенность прямо по ходу матча

  • 17.08.2021 17:50
  • 2274 просмотра
  • 3 комментария
Побил партнера. Маркао, которого сватали в Динамо и Шахтер, оскандалился
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне в поединке первого тура турецкой Суперлиги «Гиресунспор» - «Галатасарай» (0:2) произошел неприятный для стамбульского гранда инцидент.

В середине второго тайма, когда счет был 2:0 в пользу «Галатасарая», центральный защитник стамбульцев Маркао Тейшейра буквально налетел на своего партнера по команде 22-летнего вингера Керема Актюркоглу.

Маркао агрессивно оттолкнул Актюркоглу и попытался ударить того рукой по лицу, но промахнулся. Вскорости к месту стихийной драки подбежали игроки «Гиресунспора» и «Галатасарая», которые развели драчунов, а Маркао получил от арбитра встречи прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Отметим, что это вторая прямая красная карточка Маркао за время выступлений в «Галатасарае».

Ранее турецкая пресса приписывала интерес к Маркао двум украинским грандам – «Динамо» и «Шахтеру».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 17.08.2021 19:35
    0
    Со злости, что не взяли!
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    Trollface
    Trollface, 17.08.2021 19:23
    +1
    Отпистить и выгнать из команды.
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    VK-Sport
    VK-Sport, 17.08.2021 19:15
    +2
    Бей своих, чтобы чужие боялись!
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