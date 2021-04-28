Источник: Динамо вернулось к варианту с Маркао

«Динамо» начало переговоры с защитником «Галатасарая» Маркао. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Интерес к Маркао «Динамо» приписывали еще летом прошлого года, но тогда до конкретики дело не дошло.

Контракт Маркао с «Галатасараем» истекает летом 2022 года. Переговоры по новому соглашению поставлены на паузу из-за высоких запросов игрока по зарплате (от 950 тысяч до 1,75 миллиона евро в год).

«Галатасарай» понимает, что через год может потерять Маркао бесплатно, поэтому готов продать 24-летнего бразильского защитника нынешним летом. Турецкий клуб требует за игрока 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Маркао 1 гол и 1 ассист в 37 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.