Источник: Динамо вернулось к варианту с Маркао

Чемпионы Украины начали переговоры с защитником «Галатасарая»

  • 28.04.2021 16:27
  • 2301 просмотр
  • 3 комментария
Источник: Динамо вернулось к варианту с Маркао
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркао

«Динамо» начало переговоры с защитником «Галатасарая» Маркао. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Интерес к Маркао «Динамо» приписывали еще летом прошлого года, но тогда до конкретики дело не дошло.

Контракт Маркао с «Галатасараем» истекает летом 2022 года. Переговоры по новому соглашению поставлены на паузу из-за высоких запросов игрока по зарплате (от 950 тысяч до 1,75 миллиона евро в год).

«Галатасарай» понимает, что через год может потерять Маркао бесплатно, поэтому готов продать 24-летнего бразильского защитника нынешним летом. Турецкий клуб требует за игрока 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Маркао 1 гол и 1 ассист в 37 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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Источник — Fotomac

(7 голосов)

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Комментарии
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 28.04.2021 16:52
    0
    rebys fan, 28.04.2021 16:44
    у кипрской шубейной помойки,нет денег,только переговоры могут быть
    У тебя нет мозгов, только опилки....
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 28.04.2021 16:44
    -9
    у кипрской шубейной помойки,нет денег,только переговоры могут быть
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 16:30
    +5
    Ну, зарплату в один лям, Игорек спокойно потянет, но нужен ли нам защитник на данном этапе, спорный вопрос, тем более бразилец.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 16:30
    +5
    Ну, зарплату в один лям, Игорек спокойно потянет, но нужен ли нам защитник на данном этапе, спорный вопрос, тем более бразилец.
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 28.04.2021 16:52
    0
    rebys fan, 28.04.2021 16:44
    у кипрской шубейной помойки,нет денег,только переговоры могут быть
    У тебя нет мозгов, только опилки....
    Ссылка
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