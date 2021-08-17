Серия А еще на горизонте. Удинезе остается в гонке за Супрягой

«Маленькие зебры» хотят воспользоваться проблемами в договоренностях между «Сампдорией» и «Динамо»

  • 17.08.2021 17:24
  • 805 просмотров
  • 7 комментариев
Серия А еще на горизонте. Удинезе остается в гонке за Супрягой
© dynamo.kiev.ua. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, которого итальянская пресса ранее активно сватала в «Сампдорию», похоже, не перейдет в этот клуб.

Как стало известно сегодня утром, договоренность между генуэзцами и киевлянами все-таки не была достигнута, и стороны отдалились от завершения сделки.

Однако у Супряги все еще остается шанс перебраться в Серию А. Сообщается, что сложностями переговорного процесса между «Динамо» и «Сампдорией» намерен воспользоваться «Удинезе», который сохраняет интерес к украинскому форварду.

Напомним, впервые информация об интересе «маленьких зебр» у Супряге в СМИ попала 13 августа. Тогда сообщалось, что «Удинезе» планирует арендовать нападающего с опцией выкупа.

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Источник — Tutto Udinese

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    serge_kr
    serge_kr, 17.08.2021 18:03
    0
    Жмот Суркис скорее угробит парня, вся никчемная суть менеджмента Динамо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 17:50
    0
    Макс, Олег разница по времени в написании комментария 1 минута. Вы братья или по скайпу сидите?
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 17.08.2021 17:48
    0
    Та подвязывайте уже....
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 17.08.2021 17:42
    -3
    Главное, что наши динамовцы помогли Интеру качественно подготовиться к старту. Но я там ни за кого не болею.)
    Ссылка
    Venom
    Venom, 17.08.2021 17:36
    -1
    2 бота хреноглота ниже тут как тут максым тебя из вытрезвителя бабка выпустила?
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    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 17:28
    -3
    Развпятьлетние ничего норм сделать не могут.
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    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 17.08.2021 17:27
    -3
    Минай ждёт его
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