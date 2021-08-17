Серия А еще на горизонте. Удинезе остается в гонке за Супрягой

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, которого итальянская пресса ранее активно сватала в «Сампдорию», похоже, не перейдет в этот клуб.

Как стало известно сегодня утром, договоренность между генуэзцами и киевлянами все-таки не была достигнута, и стороны отдалились от завершения сделки.

Однако у Супряги все еще остается шанс перебраться в Серию А. Сообщается, что сложностями переговорного процесса между «Динамо» и «Сампдорией» намерен воспользоваться «Удинезе», который сохраняет интерес к украинскому форварду.

Напомним, впервые информация об интересе «маленьких зебр» у Супряге в СМИ попала 13 августа. Тогда сообщалось, что «Удинезе» планирует арендовать нападающего с опцией выкупа.