В среду, 18 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Ференцварош».
Матч пройдет в Берне на стадионе «Ванкдорф». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Янг Бойз» – «Ференцварош». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Янг Бойз» – «Ференцварош» покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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