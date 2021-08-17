Помощник Шевченко может войти в тренерский штаб Петракова в сборной Украины

Александр Петраков будет исполняющим обязанности главного тренера национальной команды

  • 17.08.2021 12:53
  • 1506 просмотров
  • 2 комментария
Помощник Шевченко может войти в тренерский штаб Петракова в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский и Андрей Шевченко

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас сообщил, что Александра Петракова назначат исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

«У Петракова не будет определенного срока действия контракта, как полгода или год. Тренер станет исполняющим обязанности в сборной. Его помощником точно будет Анненков и, возможно, со старого штаба останется Шовковский», - написал Бурбас.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко заявил об окончании контракта с УАФ. Легенда украинского футбола попрощался со сборной и болельщиками.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. К слову, уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.08.2021 13:31
    0
    Ему точно пофиг
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 17.08.2021 13:12
    +2
    Короче ФФУ садят Петракова на мину и при провале всю вину скинут на него...
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