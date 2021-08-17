Помощник Шевченко может войти в тренерский штаб Петракова в сборной Украины

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас сообщил, что Александра Петракова назначат исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

«У Петракова не будет определенного срока действия контракта, как полгода или год. Тренер станет исполняющим обязанности в сборной. Его помощником точно будет Анненков и, возможно, со старого штаба останется Шовковский», - написал Бурбас.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко заявил об окончании контракта с УАФ. Легенда украинского футбола попрощался со сборной и болельщиками.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. К слову, уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.