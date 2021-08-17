Динамо самоутвердилось, победа Шахтера, бой в Чернигове, неудачные паненки

Самые интересные события четвертого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 17.08.2021 12:17
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Динамо самоутвердилось, победа Шахтера, бой в Чернигове, неудачные паненки
© ФК Шахтер Донецк

Тур растянулся аж на пять игровых дней. В центральном поединке «Десна» минимально обыграла «Днепр-1» и пока идет без очковых потерь. После поражения от «Александрии» в минувшем туре «Шахтер» реабилитировался на «Металлисте-1925». Очень миролюбивый тур – зафиксировано сразу четыре ничьих – и все со счетом 1:1 (без учета поединка «Ингулец» - «Динамо»).

Перенос тура

Игра «Динамо» - «Ингулец» должна была состояться в уик-энд. Но состоится в среду, 18 августа. Вместо матча чемпионата страны чемпионы Украины провели товарищескую встречу против чемпионов Италии – «Интера». «Жажда – ничто. Имидж - все».

Цифра тура

Один удар в сторону ворот на двоих: таков статистический итог первого тайма игры между «Шахтером» и «Металлистом-1925». Дончане владели всеми видами инициативы, но харьковчане очень грамотно оборонялись. К тому же, у подопечных Де Дзерби ровным счетом ничего не получалось в атаке. Лишь после перерыва «Шахтеру» удалось исправить ситуацию в свою пользу.  

Стандарт тура

Одно из новшеств Де Дзерби на посту тренера «Шахтера» - команда весьма удачно разыгрывает стандарты. В частности, угловые. Счет в матче против подопечных Кривенцова «горняки» открыли в дебюте второго тайма после удачного розыгрыша подачи от углового флажка. Майкон подал на ближнюю штангу, где Кривцов головой принял мяч и переправил на дальнюю штангу. Первым на мяче оказался Степаненко, удар которого голкипер не сумел заблокировать.

Комбинация тура

Домашняя заготовка в виде отличной высокой диагонали в исполнении Марлоса в центр штрафной площади с последующей результативной передачей становится уже классикой жанра, но, тем не менее, соперники не могут найти противоядие. Вот и в этот раз «горняки» забили в подобном ключе. Марлос отлично исполнил свою роль, подав точно на голову Матвиенко, тот сбросил на Траоре, и новичок «горняков» в падении головой забил второй гол в ворота «Металлиста-1925», сняв все вопросы о победителе поединка.

Промах тура

Защитник «Металлиста-1925» Евгений Ткачук имел все шансы забить гол престижа в ворота «Шахтера», но ему катастрофически не повезло. В конце матча гости заметно активизировались и пошли вперед большими силами. В одном из эпизодов Трубин неудачно отбил мяч – фактически в свои ворота, и первым на подборе оказался центрбек харьковчан. Евгению оставалось лишь попасть по воротам, но он метров с пяти ударом головой умудрился запустить мяч выше цели.

Матч тура

В центральном поединке тура встретились неожиданные лидеры – «Десна» и «Днепр-1». Матч полностью оправдал свой высокий статус. В игре было много борьбы и, как следствие, травм, были и удаления – сразу два, причем в составе лишь гостей. Были и неплохие голы – в исполнении Безбородько и Довбика. Кульминация матча – за четыре минуты до финального свистка, когда Завийский отправил мяч в сетку после явной ошибки голкипера Паста.   

Травмы тура

СК Днепр-1. Евгений Селин и Артем Довбик

Уже в дебюте встречи в Чернигове оба наставника – и Александр Рябоконь, и Игор Йовичевич – были вынуждены проводить замены травмированных игроков. Из-за повреждения на 13 минуте покинул поле защитник хозяев Селин, а спустя шесть минут по аналогичной причине был заменен оборонец гостей Кравченко.

Удаления тура

Катерина Монзуль, арбитр матча «Десна» - «Днепр-1», лишний раз доказала свою приверженность к раздаче красных карточек. В матче таковых оказалось сразу две. И обе получили футболисты «Днепра-1». Сначала был удален Ди Франко за две желтые карточки. Первая – по делу, а вот во втором случае, как показалось, полузащитник не сыграл ногой в соперника. Вторая красная – Пихаленку. Судя по всему, за «неспортивное поведение». Александр что-то сказал рефери, за что получил сначала «горчичник», а потом сразу красную карточку.

СК Днепр-1. Катерина Монзуль удаляет с поля Франсиско Ди Франко

Слова тура

После игры с «Десной» главный тренер «днепрян» Игор Йовичевич высказался, помимо всего прочего, и о судействе Монзуль: «Сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство. Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки по каким-то странным критериям. Это не идет на пользу футболу. Мы можем проиграть три очка, но в пользу футболу, который хочет смотреть болельщик, такое не идет». 

Паненки тура

Главные события в не самом зрелищном поединке «Верес» - «Ворскла» произошли в дебюте второй половины встречи. На гол Тиля с пенальти точным ударом ответил Солдат, для которого этот мяч стал дебютным в УПЛ. Победу хозяевам мог принести Сергийчук, взявшийся исполнять пенальти. Михаил пробил с точки паненкой, но попасть в ворота не сумел – угодил в перекладину.

В подобном ключе пробил одиннадцатиметровый в ворота «Александрии» и форвард «Львова» Альваро. По словам бразильца, он целую неделю тренировал именно такое исполнение пенальти. На тренировках получалось, но в официальном матче – не сложилось: голкипер Билык без особых проблем справился с ударом.

Штрафной тура

В отличие от своего одноклубника Альваро, Ренан безукоризненно исполнил стандарт в игре с «Александрией». Бразильский полузащитник «Львова» пушечным и точным ударом со штрафного вколотил мяч в верхний угол ворот. Без малейшего шанса для вратаря. Гол на загляденье. Правда, стоит отметить, что в том эпизоде судья ошибся, назначая штрафной удар.     

Отцы и дети тура

Накануне игры против «Колоса» в тренерском штабе «Руха» прибыло: ассистентом наставника львовян Леонида Кучука стал его сын – Алексей, который, по словам Кучука-старшего, будет отвечать за то, что ему скажет главный тренер. Символично, что противостоять тренерскому тандему Кучуков выпало тандему Костышиных – отцу-тренеру и сыну-футболисту. Противостояние завершилось боевой ничей.   

Баннер тура

Болельщики «Черноморца» продолжают молчаливый протест против кадровой политики клуба. Практически на всех предыдущих поединках УПЛ фаны «моряков» вывешивали баннеры с критикой «продинамовского» акцента при формировании стартового состава «Черноморца». Вот и в выездном поединке против «Мариуполя» болельщики одесситов вывесили баннер со следующим содержанием: «Ваша база – в Конча-Заспе».

«Дерби» тура

«Мариуполь» против «Черноморца» - фактически, это «Шахтер-2» против «Динамо-2». В заявке обеих команд нашлось место для двенадцати футболистов «старшего брата», из них семь игроков «Динамо» вышло в стартовом составе «Черноморца» и шесть футболистов «Шахтера» – в стартовом составе «Мариуполя». Матч получился результативным. Несмотря на то, что хозяева первыми открыли счет, гости сумели не только его сравнять, но и забить два мяча «сверху». В итоге подопечные Маркевича лишь подсластили горечь поражения – 3:2 в пользу «моряков». Есть первая победа «Черноморца» в сезоне.   

Символическая сборная тура

Билык – Ермаков, Цымбалюк, Кривцов, Горин - Тиль, Степаненко, Калитвинцев, Марлос – Безбородько, Борячук

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Валерий Василенко, Sport.ua

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