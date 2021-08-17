Во вторник, 17 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Динамо Загреб».
Матч пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Шериф» – «Динамо Загреб». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Шериф» – «Динамо Загреб» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» – «Динамо Загреб».
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Источник — Sport.ua
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