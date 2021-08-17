Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Шериф – Динамо Загреб

Первый поединок 4-го квалификационного раунда турнира состоится во вторник, 17 августа, в 22:00

  • 17.08.2021 07:38
  • 429 просмотров
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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Шериф – Динамо Загреб
© facebook.com/FootballClubSheriff

Во вторник, 17 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Динамо Загреб».

Матч пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Шериф» – «Динамо Загреб». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов.

В прямом эфире поединок «Шериф» – «Динамо Загреб» покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» – «Динамо Загреб».

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Источник — Sport.ua

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