Во вторник, 17 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф» состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют молдавский «Шериф» и хорватский «Динамо» Загреб. Стартовый свисток турецкого рефери Джюнейта Чакыра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шериф

Как бы странно это не звучало, но представительство тренерского цеха Украины на групповом этапе главного клубного турнира Старого Света в очередном сезоне может составить не главный тренер киевского «Динамо» или, дай Бог, донецкого «Шахтера». Годом ранее Сергей Ребров во главе венгерского «Ференцвароша» нес на себя это почетное бремя, а на этот раз по его стопам имеет все шансы пойти Юрий Вернидуб, что, безусловно, станет наибольшим достижением в его тренерской карьере. Молдавский «Шериф» под его руководством уже сыграл шесть матчей в трех предыдущих раундах квалификации и, по всей видимости, останавливаться на этом не намерен.



Что характерно, «желто-черные» на своем пути не потерпели ни одного поражения, хотя первым равным по силе соперником для них стала сербская «Црвена Звезда» на предыдущем этапе. Именно коллектив Деяна Станковича сумел хоть как-то приостановить полет «пчел» по квалификации, сыграв против них дома вничью со счетом 1:1, но в ответной игре удача была уже не на их стороне (0:1). Однако, у подопечных Вернидуба есть одна серьезная проблема, связанная с игровым тонусом. В отличии от соперников, они уже неделю не играли в официальных матчах, что может в последствии сказаться на их готовности давать бой.

Динамо Загреб

Очевидный фаворит в этой паре – именно хорватский коллектив. Команда Дамира Крзнара из года в год не останавливает свой конвейер по производству молодых футболистов, а последним их крупным трансфером стал переход защитника Йошко Гвардиола в немецкий «РБ Лейпциг» за 18 млн евро. Но даже без 19-летнего игрока обороны, отбегавшего не так давно матчи чемпионата Европы-2020 за сборную Хорватии, у команды остаются звездные исполнители, чья индивидуальная стоимость превосходит общий «ценник» всего состава соперников. Речь идет о Луке Иванушеце, Ловро Майере, Бруно Петковиче и неугомонном Миславе Оршиче.



Чемпион и обладатель Кубка Хорватии, который в прошлом сезоне добрался до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, где уступил будущему триумфатору турнира, испанскому «Вильярреалу», явно желает вернутся в Лигу чемпионов, где последний раз безуспешно играл в группе против донецкого «Шахтера», бергамаской «Аталанты» и английского «Манчестер Сити». В новом сезоне национального первенства «Динамо» уже успело уступить за стартовые четыре игры. Причем сделало это уже на старте – в матче против «Славена», который после этого за четыре своих матча набрал всего два очка. Однако тот самый, «лишний», матч за пару дней до предстоящей игры может серьезно помочь команде Крзнара при игре на выезде.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Атанасиадис – Жульен, Дуланто, Арболеда, Кристиано – Тилль, Аддо – Траоре – Энрике, Бизяк, Коловос.

«Динамо» Загреб: Ливакович – Франич, Теофиль-Катрен, Мубанж, Ристовски – Якич, Майер, Мишич – Оршич, Петкович, Иванушец.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что молдавскому клубу необходимо цепляться за успех на своем поле, но соперники любят играть от обороны на выезде, поэтому обилия голов ждать не стоит. Нашей ставкой будет позиция – «Шериф» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

17 августа, вторник