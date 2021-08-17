17 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором сыграют «Монако» и «Шахтер». Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Монако – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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