Юрий ВЕРНИДУБ: «Нам попался очень серьезный соперник»

Наставник «Шерифа» – о загребском «Динамо»

  • 17.08.2021 02:20
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Нам попался очень серьезный соперник»
© Instagram. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» Загреб.

«У нас был очень длинный, непростой путь перед плей-офф. Мы его прошли. Сегодня мы являемся участниками плей-офф Лиги чемпионов. Нам попался очень непростой соперник. Мы к этому в течение недели готовились. Думаю, все, что было нужно, я и мой тренерский штаб проанализировали и донесли нашим ребятам. Осталось выйти на поле и получить удовольствие от таких игр.

Я уверен, что придет достаточно много фанатов, которые будут нас поддерживать. Нам нужно показать хороший футбол и двигаться дальше. Я в своих ребятах уверен», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Динамо» Загреб состоится во вторник, 17 августа. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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