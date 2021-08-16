Фаны Черноморца продолжают протестовать против кадровой политики клуба

Сегодня «Черноморец» в четвертом туре УПЛ на выезде играет с «Мариуполем». После первого тайма счет 1:1.
Во время матча фанаты «Черноморца» продолжили свои протесты против большого количества арендованных у «Динамо» игроков. Они вывесили баннер, на котором написано «Ваша база – в Конча-Заспе»:
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Источник — Sport.ua
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Да сателлиты у нас уже были до черноморца, и как то жили. Марик даже в ле, как то попадал с игроками от шахты, теперь будет свой сателит и в ДК.
но деньги давать не готовы...
.
Д пошли они...
Да сателлиты у нас уже были до черноморца, и как то жили. Марик даже в ле, как то попадал с игроками от шахты, теперь будет свой сателит и в ДК.
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