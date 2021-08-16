Фаны Черноморца продолжают протестовать против кадровой политики клуба

Болельщики недовольны большим количеством арендованных у «Динамо» игроков

  • 16.08.2021 20:04
  • 1202 просмотра
  • 8 комментариев
Фаны Черноморца продолжают протестовать против кадровой политики клуба
© ФК Черноморец

Сегодня «Черноморец» в четвертом туре УПЛ на выезде играет с «Мариуполем». После первого тайма счет 1:1.

Во время матча фанаты «Черноморца» продолжили свои протесты против большого количества арендованных у «Динамо» игроков. Они вывесили баннер, на котором написано «Ваша база – в Конча-Заспе»:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 16.08.2021 20:44
    +2
    Вадим Максимов, 16.08.2021 20:34
    Фанаты готовы дать деньги на трансферы?
    Да сателлиты у нас уже были до черноморца, и как то жили. Марик даже в ле, как то попадал с игроками от шахты, теперь будет свой сателит и в ДК.
    они готовы на всё!!!
    но деньги давать не готовы...
    .
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 16.08.2021 20:42
    +2
    на фото 4 или 5 так называемых фанатов.
    Д пошли они...
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 16.08.2021 20:42
    0
    Фаны
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 16.08.2021 20:41
    +1
    Это плакат. А фары то протестующие где?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 16.08.2021 20:40
    +5
    А де власне фани? ...повісити ганчірку й бомж з Малдаванки може...
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 16.08.2021 20:37
    +3
    Дуралеи...
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
    Вадим Максимов, 16.08.2021 20:34
    +3
    Фанаты готовы дать деньги на трансферы?
    Да сателлиты у нас уже были до черноморца, и как то жили. Марик даже в ле, как то попадал с игроками от шахты, теперь будет свой сателит и в ДК.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 16.08.2021 20:08
    +4
    Дурачки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности